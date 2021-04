Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora e “vede” PD e Lega. Il Movimento 5 Stelle al 16,9%

Prosegue la discesa della Lega mentre Fratelli d’Italia continua a salire.

E’ quanto emerge dalla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, che mette in evidenza come il divario tra il Carroccio e il partito erede di Alleanza Nazionale si stia assottigliando sempre di più.

Rispetto al sondaggio di due settimane fa, infatti, la Lega viene data al 22,2%, con una perdita dello 0,7%. Al contrario, la forza politica guidata da Giorgia Meloni cresce proprio dello 0,7%, arrivando al 17,9%.

Ormai tra FdI e il Partito Democratico, che resta il secondo partito più votato dagli italiani, c’è meno di un punto di differenza. I “Dem” sono infatti dati al 18,8%, con una leggerissima crescita dello 0,2% rispetto alla rilevazione di 14 giorni fa.

Il Movimento 5 Stelle non riesce a rosicchiare terreno. I pentastellati perdono uno 0,1% rispetto a quanto fatto registrare due settimane fa e si fermano al 16,9%. Bisognerà capire cosa succederà nelle prossime settimane, con il consenso che potrebbe scendere ulteriormente dopo l’addio dell’Associazione Rousseau.

Centrodestra unito al 47,7%. PD, M5S e sinistra lontani

Forza Italia è invece al 7,6%, una percentuale quasi invariata rispetto al sondaggio precedente, quando veniva data al 7,5%. Tra i partiti minori, l’unico cambiamento considerevole è quello di Italia Viva di Matteo Renzi, che perde addirittura mezzo punto percentuale e precipita al 2,7%. Azione di Carlo Calenda è al 3,1%, mentre Sinistra Italiana e Articolo 1 vengono dati rispettivamente al 2,1 e all’1,3%.

Nel caso si tornasse alle urne, la coalizione di centrodestra con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia conquisterebbe il 47,7% delle preferenze. L’eventuale alleanza progressista tra PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1 si fermerebbe al 39,1%, ben distante dagli avversari politici.

Tuttavia, includendo nella coalizione di centrosinistra anche Azione, Italia Viva, Verdi e +Europa si arriverebbe al 47,9%.