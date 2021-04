Spara alla moglie 23enne incinta e al figlio piccolo uccidendoli, poi si suicida

Un uomo dell’Arkansas ha sparato e ucciso sua moglie incinta di 23 anni e suo figlio piccolo prima di puntare la pistola contro sè stesso in un orribile omicidio-suicidio

Ha sparato senza pensarci due volte alla giovane moglie incinta di soli 23 anni e al figlioletto, infine ha rivolto la pistola verso di sè per uccidersi. Assolutamente terribile quanto avvenuto nello stato americano dell’Arkansas dove il 24enne David Wayne Priest avrebbe aperto il fuoco all’interno dell’appartamento della famiglia al culmine di una discussione. Un vicino che viveva nell’altra metà della bifamiliare ha chiamato il 911 dopo che i proiettili hanno letteralmente trapassato il muro ed uno ha colpito la testiera del letto nel quale lui e la moglie avevano dormito. Quando gli agenti del dipartimento di polizia di Van Buren sono arrivati, hanno trovato Paiden Nicole Priest e suo figlio di 2 anni, Grayson Alexander Beckham, morti per le gravi ferite da arma da fuoco. Secondo la polizia, David era ancora vivo, anche se in seguito è morto in ospedale per le ferite riportate.

LEGGI ANCHE =>> Uomo muore al poligono di tiro, probabile suicidio: si sarebbe sparato alla testa



La testimonianza dei vicini: “Abbiamo sentito le grida, poi gli spari”

“Questo è uno dei casi peggiori che abbiamo mai dovuto affrontare”, ha dichiarato il sergente Jonathan Wear. “Riteniamo che l’autore sia David Priest”. I vicini hanno sentito discutere animatamente nell’appartamento della coppia poco prima del bagno di sangue. I poliziotti hanno detto che Paiden era nel terzo trimestre di gravidanza e che David era il patrigno del suo bambino. “Un paio di settimane fa giocavano tutti fuori”, ha ricordato la vicina Sarah Beals, aggiungendo che la famiglia è sempre stata “gentile” e “dolce”. “La moglie era bellissima ed era così carina e il bambino era così dolce, così gentile. Nessuna vita innocente dovrebbe essere tolta così, è tremendo”