Stroncata dal Covid, Anna muore a 44 anni: lascia il marito e un figlio

L’intera comunità di Sant’Irpino in Campania è sconvolta per la morte di una mamma di 44 anni, deceduta a causa del Covid dopo aver lottato per giorni con le gravi difficoltà respiratorie

Un marito, un figlio e tanti progetti per il futuro purtroppo cancellati a causa del Covid. A soli 44 anni si è spenta Anna Lettera, residente a Sant’Arpino e deceduta presso l’ Hospital di Maddaloni lasciando senza parole l’intera comunità. Dopo il contagio la donna è stata sottoposta per diversi giorni alla terapia domiciliare utilizzando l’ossigeno per far fronte alle crescenti difficoltà respiratorie. Purtroppo dopo che la situazione non migliorava ne è stato disposto il trasferimento in ospedale a Maddaloni, dove ha trascorso una settimana in condizioni di salute molto difficili e senza miglioramenti accettabili. Fino al tragico epilogo che ha sconvolto tutti.

Le strazianti parole del sindaco: “Notizia che lascia costernati”

Il sindaco Giuseppe Dell’Aversana, ha pubblicato un messaggio dedicato alla donna scomparsa: “Il Covid si è portato via la nostra concittadina Lettera Anna di 44 anni residente in via Montale. Una notizia bruttissima che lascia costernati. Anna era in ospedale a Maddaloni da una settimana in condizioni molto difficili, dopo essere stata per diversi giorni in terapia a casa. con ossigeno per le gravi difficoltà respiratorie. Anna, lascia il marito ed un figlio. Siamo molto addolorati per questo ennesimo lutto che colpisce la nostra comunità e dimostra che il covid è sempre presente in mezzo a noi e quindi occorre molta attenzione e rispetto per le regole anti covid. Alla famiglia di Anna – ha concluso nella sua nota – giungano l’affetto e le condoglianze dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza molto provata per la scomparsa di questa giovane madre, vittima di un maledetto virus che sembra non voglia più andare via”.