Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 25 aprile 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 25 aprile 2021.

Nuova puntata di “Che tempo che fa”, in prima serata su Raitre. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, avrà il piacere di intervistare.

La puntata si aprirà, come di consueto con una lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, Fazio intervisterà il Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e Roberto Burioni. Spazio, poi alla scrittrice poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck, che ha pubblicato a gennaio il libro “Il pane perduto”. E ancora, il direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa, i giovani creatori della piattaforma web PC4U.tech, Jacopo Rangone, Matteo Mainetti, Emanuele Sacco e Pietro Cappellini,

Lo spazio musicale sarà riservato ad Achille Lauro che presenterà il nuovo singolo “Marilù”, estratto dal nuovo album “Lauro”, in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia. In esclusiva, Matthew McConaughey promuoverà l’uscita in Italia della sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”.

La puntata si concluderà, come ogni domenica, con il tavolo, al quale presenzieranno Damiano Tommasi, in uscita il 29 aprile con il libro “Ti racconto i campioni della Roma”, l’attrice e conduttrice Carla Signoris e Lello Arena.

Maria Rita Gagliardi