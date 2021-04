Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 25 aprile 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 25 aprile 2021.

Anche in questo giorno di festa, “Domenica In” va regolarmente in onda, a partire dalle 14:00 su Raiuno. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata di oggi.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco e la virologa Maria Rita Gismondi. In collegamento, per parlare della pandemia, ci sarà anche il giornalista Aldo Cazzullo. Piera Maggio sarà protagonista di un lungo intervento per parlare degli ultimi risvolti legati alla sparizione della figlia Denise Pipitone.

Si passerà, poi, alla parte dedicata allo spettacolo con una lunga intervista ad Elisabetta Gregoraci e alle attrici Rocío Muñoz Morales e Claudia Pandolfi. Claudia, tra l’atro, promuoverà la nuova fiction di Raiuno “Chiamami ancora amore”, diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Appuntamento, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi