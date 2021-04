Incredibile spettacolo nei cieli italiani e francesi: appare un bolide ‘di fuoco’

È accaduto in Francia e in Italia: centinaia di persone hanno visto, nella serata di sabato, quello che sembrerebbe essere un meteorite luminosissimo con una scia di fuoco. I dettagli del fenomeno

Spettacolo a dir poco incredibile nei cieli italiani e francesi nella serata di sabato 24 aprile. Intorno alle 22:30 infatti moltissime persone hanno assistito al passaggio, in cielo di un bolide estremamente luminoso, ovvero un corpo proveniente dallo spazio, solitmente un meteorite ovvero un frammento di un asteroide, che precipita verso l’atmosfera e che ha la conformazione di una palla di fuoco alla quale fa seguito una lunga scia luminosa. Chi aveva lo smartphone sotto mano è riuscito ad immortalare il fenomeno, segnalato in diversi dipartimenti francesi tra le Api Marittime e il Var, con messaggi riguardanti l’avvistamento del bolide provenienti anche dai Pirenei, da Lione e da diverse località italiane, in particolare tra Piemonte e Liguria. Gli utenti hanno poi diffuso immagini e video sui social network, increduli e allo stesso tempo affascinati dal passaggio del bolide, un fenomeno che seppur frequente non è certamente facile osservare in ‘real time’.

LEGGI ANCHE =>> Enorme bolide di fuoco illumina il cielo, l’appello degli esperti: “Se l’avete vista contattateci



Forte boato segnalato al passaggio del bolide

Stando alle numerose testimonianze il bolide avrebbe prodotto anche un intenso boato, segnale del fatto che potrebbe aver raggiunto gli strati più bassi dell’atmosfera. Tra l’altro alcuni utenti lo hanno visto separarsi in due generando una scia di colore blu-verde, per poi dissolversi e scomparire. Secondo gli esperti il bolide sarebbe legato allo sciame meteorico delle Liridi visibile ogni anno proprio in questi giorni, tra il 16 ed il 25 aprile.