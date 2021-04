Alfonso Signorini su Tommaso Zorzi: “Lo preferivo nella Casa del Grande Fratello Vip”

Attraverso un’intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano”, Alfonso Signorini dice la sua su Tommaso Zorzi e molti altri personaggi del piccolo schermo.

Alfonso Signorini è protagonista di una lunga intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”, attraverso la quale si racconta, tra carriera e vita privata e dice la sua sui personaggi più importanti e attualmente popolari della tv italiana. A partire da Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” e opinionista de “L’Isola dei Famosi” insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Su di lui, dice:

“Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

Intanto, Alfonso sta già lavorando al cast della nuova edizione del reality show, alla quale, di sicuro, non parteciperanno Andrea Iannone, Loredana Lecciso e Giulio Berruti:

“Da tre settimane sto lavorando al cast, sugli opinionisti la testa non ce l’ho ancora messa. Andrea Iannone, Loredana Lecciso e Giulio Berruti hanno detto no una volta, non avrebbe senso insistere per convincerli. Il Grande Fratello è una grande esperienza da fare se uno ha voglia di farla. Non è una vacanza, non è un lavoro in miniera, ma devi essere convinto”.

Su Ilary Blasi e la sua “Isola dei Famosi” spende belle parole:

“Penso che se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto. Il cast non è forse tra i più forti e tre opinionisti mi sembrano un po’ troppi”.

Su Barbara D’Urso ribadisce il suo pensiero: non gli piace il suo modo di fare tv:

“Non so se esagera, l’ho detto in pubblico e ce lo siamo detti anche in privato: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti, ognuno però ha la sua cifra. Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. Barbara ha una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targettizzato perché è una professionista che ha carattere. Quel modo di fare tv è molto lontano da me”.

Alfonso Signorini: “Ho avuto il Covid”

Smentita una possibile conduzione di un programma televisivo della domenica pomeriggio, il direttore del settimanale “Chi” rivela di avere avuto il Covid:

“Non l’ho mai detto ma dopo il Grande Fratello ho preso il Covid, ho vissuto giorni molto brutti. Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici. Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia. Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre. Ho delle persone che mi vogliono bene. Lo sapevo già ma l’ho capito ancora di più. Una persona per non lasciarmi solo, non potendo venire a casa, ha dormito in macchina nel mio garage per starmi vicino. E queste sono le cose che contano”.

Maria Rita Gagliardi