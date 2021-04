Drammatico frontale sulla SP44: nello schianto muore sul colpo un 23enne

Dramma sulla provinciale 44 tra Caposile e Musile, centri abitati in provincia di Venezia.

Uno schianto frontale tra due automobili (che ha visto coinvolta anche una terza automobile) ha causato la morte di un 23enne di zona (residente a Fossalta di Piave), oltre al ricovero in codice rosso dell’altro ragazzo coinvolto nell’incidente.

A perdere la vita nel terribile impatto – le cui cause sono ancora al vaglio – Carlo Simonetto, mentre l’altro ragazzo coinvolto nel frontale lotta trala vita e la morte.

Il quotidiano locale Nuova Venezia ha per primo riportato la notizia dell’incidente, verificatosi ieri poco dopo le 22.

I vigili del fuoco da San Donà e Jesolo sono giunti dopo pochi minuti, lavorando per liberare dalle lamiere dei mezzi devastati dall’impatto le persone coinvolte: la prima persona è stata estratta ancora viva ed è stata portata in codice rosso all’ospedale di San Donà (prima di essere trasferito a Mestre) mentre per Carlo Simonetto non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.