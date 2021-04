“C’è un alligatore nel parcheggio del supermercato”: incredibile incontro ravvicinato di un uomo

Un uomo si è trovato faccia a faccia con un grosso coccodrillo. È accaduto all’alba in una città della Florida. Gli esperti spiegano perchè è successo

Stava camminando nel parcheggio di un supermercato quando si è trovato faccia a faccia con un enorme alligatore. È successo alle prime luci dell’alba, intorno alle 6:45, quando Vidal si trovava nel parcheggio di un Publix a North Fort Myers, in Florida quando ha fatto l’inatteso incontro. Subito l’uomo ha estratto il telefonino per filmare la scena pubblicando poi il video su Facebook insieme al messaggio “Solo un alligatore che attraversa il parcheggio di un negozio di alimentari”. Inutile sottolineare che il filmato è divenuto immediatamente virale sui social, rilanciato non solo dagli americani ma anche in buona parte del mondo, Italia compresa.

Nelle ultime settimane, secondo quanto riportato dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission sono stati diversi gli incontri ravvicinati tra uomo e coccodrilli, complice con tutta probabilità la stagione degli amori che solitamente inizia ai primi di maggio e si conclude a giugno. Anche se siamo ancora ad aprile, gli esperti hanno spiegato che è proprio in questo mese che inizia il corteggiamento, vale a dire che il milione di alligatori della Florida avrebbero già iniziato a “cercare l’amore”. Inoltre il clima più caldo aumenta anche il metabolismo degli alligatori, spingendoli a muoversi di più e spingersi a maggiori distanze per cercare le loro prede.

Gli esperti: rischio di nuovi incontri ravvicinati

I funzionari hanno esortato i cittadini a fare molta attenzione nei prossimi mesi qualora dovessero trovarsi a camminare in zone con laghetti di acqua dolce o salmastra, tenendo presente anche che gli alligatori sono più attivi tra il tramonto e l’alba. Il rischio di ulteriori incontri ravvicinati è concreto: qualora dovesse avvenire gli esperti raccomandano di mantenersi il più possibile debita distanza senza interagire con lui, urlare o fare movimenti bruschi, lasciandolo semplicemente andare per la sua strada.