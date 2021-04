Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la trentatreesima giornata

Trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La trentatreesima giornata di campionato si è aperta sabato alle 15 con il successo del Genoa per 2-0 ai danni dello Spezia. Per i genoani a segno Scamacca e Shomurodov. Alle 18 scorpacciata di gol fra Parma e Crotone, ormai destinate alla Serie B. I calabresi si sono imposti al Tardini per 3-4, grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Ounas e Magallan; per il Parma a segno Hernani, Gervinho e Mihaila.

Alle 20.45 il Sassuolo ha sconfitto la Sampdoria per 1-0, grazie alla rete di Berardi.

Trentatreesima giornata, l’Inter supera il Verona ed è vicinissimo allo scudetto. La Lazio batte il Milan

Alle 12.30 di domenica l’Udinese, per merito dei gol di Molina, Arslan, Stryger Larsen e Braaf, si è imposta per 2-4 sul campo del Benevento (in gol con Viola e Lapadula). L’Inter di Antonio Conte ha battuto il Verona per 1-0 con una rete di Darmian. Gli uomini di Conte sono a una manciata di punti dallo scudetto. La Juventus è stata bloccata sull’1-1 a Firenze. La Fiorentina è passata in vantaggio con un rigore del solito Vlahovic; ma i bianconeri a inizio ripresa hanno pareggiato i conti con Alvaro Morata.

Successo importantissimo del Cagliari contro la Roma. I ragazzi di Semplici hanno sconfitto i giallorossi 3-2, con i gol di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro; per la Roma in gol Carles Perez e Fazio. Alle 20.45 l’Atalanta ha battuto nettamente il Bologna 5-0. Per i bergamaschi in gol Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk.

Alle 18 di lunedì il Napoli ha espugnato il campo del Torino per 0-2. Di Bakayoko e Osimhen le reti dei partenopei. Infine, nel posticipo delle 20.45 netto successo della Lazio sul Milan. I biancocelesti si sono imposti per 3-0, grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Immobile.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 33a GIORNATA: Genoa-Spezia 2-0; Parma-Crotone 3-4; Sassuolo-Sampdoria 1-0; Benevento-Udinese 2-4; Fiorentina-Juventus 1-1; Inter-Verona 1-0; Cagliari-Roma 3-2; Atalanta-Bologna 5-0; Torino-Napoli 0-2; Lazio-Milan 3-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 79 Inter; 68 Atalanta; 66 Juventus, Milan e Napoli; 61 Lazio*; 55 Roma; 52 Sassuolo; 42 Sampdoria; 41 Verona; 39 Udinese; 38 Bologna; 36 Genoa, 34 Fiorentina; 33 Spezia; 31 Benevento, Cagliari e Torino*; 20 Parma; 18 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 25 Cristiano Ronaldo (Juventus); 21 Lukaku (Inter); 19 Muriel (Atalanta) e Simy (Crotone); 18 Immobile (Lazio); 17 Vlahovic (Fiorentina) e Insigne (Napoli); 15 Ibrahimovic (Milan), Joao Pedro (Cagliari) e Lautaro Martinez (Inter).