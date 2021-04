Nuovi orizzonti nel mondo dei trasporti: nasce Itabus, novità tutta italiana per il trasporto su strada

È in arrivo un nuovo servizio di trasporti a lunga percorrenza capace di offrire ai viaggiatori un modo innovativo e più confortevole per viaggiare in Italia. La società prende il nome di Itabus ed offre un servizio di autolinee interregionali con numerose tratte da nord a sud.

Il servizio di viaggi in autobus in Italia rappresenta un servizio sempre più gettonato, anche grazie ai prezzi competitivi rispetto ad altre modalità di trasporto, ed è un settore in continua evoluzione.

La mission di Itabus è quella di offrire ai viaggiatori italiani un’opportunità conveniente per viaggiare all’interno della nazione in totale sicurezza e comodità, dando la possibilità di raggiungere numerose mete extra regionali a prezzi competitivi.

Itabus mette a disposizione oltre 400 tratte giornaliere e a breve sarà possibile raggiungere circa 70 città italiane. Alcune delle principali mete disponibili sono: Roma, Napoli, Milano, Bologna, Venezia, Parma, Bari, Termoli, Firenze, Salerno, Verona, Rimini, Pescara, Ancona, Vasto, Pesaro, Siena, Torino.

Un nuovo e innovativo servizio di trasporto stradale

Itabus è una nuova società italiana che punta ad inserirsi nel mercato dei trasporti via terra a livello nazionale, con una nuova categoria di servizi a bordo offerti ad un costo accessibile, che cambieranno il modo di viaggiare.

Sono già numerosi gli autobus di proprietà a disposizione della nuova società di trasporti, pronti per affrontare le tratte notturne e diurne, e ad accogliere chi viaggia da solo o in famiglia e gruppi, ovviamente sempre nel rispetto delle attuali disposizioni normative per la prevenzione del contagio da covid 19.

Gli autobus offrono ai viaggiatori la possibilità di raggiungere ad un costo accessibile anche le città italiane meno turistiche, senza rinunciare al comfort e alla sicurezza.

L’aspetto innovativo dei pullman di Itabus consiste nei servizi a bordo: a partire dai sedili, ampi ed estremamente comodi, dotati di prese USB e prese di corrente per ogni posto, 4 posti nell’area con tavolo. Il collegamento Wi-Fi all’interno degli autobus è a banda ultralarga con connettività 4/5G, saranno presenti distributori di snack e bevande a bordo.

Itabus è un’azienda attenta alla sostenibilità. Tutti i mezzi Itabus sono realizzati prestando una maggiore attenzione all’ambiente, rientrano infatti nella categoria Euro 6D, che produce il minor numero di emissioni inquinanti.

Gli animali domestici di piccola taglia sono ben accolti da Itabus, all’interno dei loro trasportini. Per i cani guida il posto può essere riservato gratuitamente, senza trasportino.

Si potranno portare un bagaglio a mano ed uno da stiva, inclusi gratuitamente per ogni passeggero. Sarà possibile riporre in stiva anche bici e altri bagagli ingombranti controllando sul sito ufficiale di Itabus le dimensioni e il peso accettato per i cosiddetti bagagli speciali.

Bus economici Italia: i servizi Itabus per i bambini e i ragazzi

Itabus è una soluzione ideale anche per i viaggi in famiglia. All’interno dei bus Itabus, i minori fra 0 e 3 anni possono viaggiare sui seggiolini omologati, mentre i bambini con età superiore ai 3 anni possono viaggiare comodamente sugli appositi sistemi di ritenuta omologati oppure utilizzare le cinture di sicurezza. Itabus permette ai viaggiatori di portare a bordo, gratuitamente, i passeggini pieghevoli, purché sia 1 per ogni bambino.

I ragazzi fino a 14 anni possono viaggiare a bordo delle autolinee Itabus solo se accompagnati da una persona maggiorenne, mentre i ragazzi con età superiore a 14 anni e inferiore a 18 anni possono viaggiare da soli su linee nazionali diurne e senza cambi, previa consegna di un’autorizzazione scritta dei genitori o del tutore, da allegare al biglietto.

Biglietto bus Italia: l’acquisto dei biglietti Itabus

Itabus offre diverse modalità per l’acquisto dei biglietti, a partire dal sito ufficiale Itabus.it che permette di acquistare il biglietto digitale con diversi metodi di pagamento, tra cui carta di credito o paypal. In alternativa, sarà possibile acquistare i biglietti degli autobus Itabus sull’app ufficiale della società scaricabile sia per Android che per i sistemi iOS e presto anche nelle apposite biglietterie situate nelle autostazioni e nei punti tabaccai aderenti.