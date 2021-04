Spiaggia totalmente ricoperta da migliaia di ‘sfere’ bianche: gli esperti spiegano cosa sono

Uno scenario inconsueto quello che si sono trovati dinnanzi decine di persone a Mar del Plata: la spiaggia è stata ricoperta da una enorme quantità di strane sfere bianche. Ecco perchè sono molto delicate

Una spiaggia completamente ricoperta da migliaia di sfere bianche. È questo l’incredibile scenario al quale hanno assistito decine di residenti di Mar del Plata, località dell’Argentina molto amata dai bagnanti che amano trascorrere le ore in spiaggia a prenere il sole. Ma questa volta non sono state le acque dell’oceano a catturare la loro attenzione, bensì le particolari sfere disseminate ovunque sul litorale, tali da lasciare tutti a dir poco sorpresi. Ci troviamo a circa 400km a sud di Buenos Aires, lungo la costa dell’Atlantico sudoccidentale: “Normalmente vediamo queste sfere sulla costa – ha spiefato il biologo marino Alejandro Saubidet nel confermare che il fenomeno non è una novità in queste zone – ma non alla densità con cui le abbiamo viste in questi giorni”.

Quelle che a prima vista potrebbero sembrare delle perle di grandi dimensioni hanno in realtà tutt’altra origine. Si tratta infatti di embrioni di Adelomelo brasiliana meglio nota come ‘lumaca carnivora’. Queste specie, che può addirittura raggiungere una lunghezza di 20 centimetri, vive vicino alle coste del Brasile meridionale oltre che dell’Argentina e dell’Uruguay. “In generale – ha specificato l’esperto – si trovano nelle profondità marine; tuttavia, alcuni movimenti che hanno a che fare con le maree o con il vento fanno sì che queste strutture salgano in superficie e si depositino sulla costa”.

Questa specie di lumaca può vivere fino a 20 anni

in molti hanno fotografato o provato a toccare le sfere la cui struttura sembra essere piena di fluido e di bolle d’aria. Infatti alcune di queste sfere sono esplose, sgonfiandosi e lasciando solo un guscio vuoto spinto verso il mare dal vento. Ma da molte di queste uova nasceranno nei prossimi giorni le lumache che potranno vivere decine di anni (fino a 20 secondo gli esperti).