Enorme alligatore blocca il traffico su un ponte autostradale: cinque persone per portarlo via

Non si era mai visto un coccodrillo sul ponte Fred Hartman di Houston: l’enorme rettile è rimasto a lungo a bordo corsia prima di essere rimosso da un team di agenti e uomini specializzati nel recupero di alligatori

Gli automobilisti non potevano credere ai loro occhi quando, viaggiando lungo la Highway 146 di Houston, in Texas, si sono ritrovati di fronte nientemeno che un enorme alligatore. È accaduto sul ponte Fred Hartman durante la tarda mattinata di mercoledì, quando il tratto stradale era affollato di pendolari che hanno visto il grande rettile fermo a bordo corsia in direzione nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto di Harris County, la polizia di Baytown e gli agenti per il controllo degli animali della polizia di stato per avviare un lavoro di squadra allo scopo di mettere in salvo l’animale ed evitare rischi agli automobilisti. L’intera scena è stata ripresa da un elicottero di un’emittente televisiva locale ed il video è diventato virale sui social network.

Il video del recupero e salvataggio è diventato virale

Si può osservare un uomo accalappiare il rettile con una corda e l’alligatore iniziare a dimenarsi e rotolarsi nel tentativo di liberarsi dalla presa. Perchè venisse reso innocuo, legandogli del nastro adesivo intorno alla bocca e alle zampe ci sono voluti cinque agenti, che lo hanno poi caricato sul vano posteriore di un furgoncino. A quel punto l’alligatore, lungo circa 8 piedi, è stato trasportato a breve distanza per essere liberato, togliendo con molta calma e attenzione il nastro adesivo, in un corso d’acqua poco lontano dal ponte e dal canale principale. In pochi istanti l’animale ha raggiunto la sponda erbosa per poi tuffarsi in acqua e nuotare verso acque più profonde. La polizia di La Porte ha spiegato che non è raro avvistare alligatori sulle strade, tuttavia non ne era mai stato visto prima d’ora uno sul ponte.