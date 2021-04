Tommaso Zorzi innamorato di Lorenzo Campi? L’esclusiva del settimanale Chi

Il settimanale “Chi” ha paparazzato Tommaso Zorzi in compagnia di Lorenzo Campi, giovane rampollo torinese. Secondo il noto settimanale di gossip, tra i due ci sarebbe del tenero…

Sulla vita di Tommaso Zorzi splende il sereno, sia nel lavoro che nel privato. Non solo l’influencer milanese, vincitore del “Grande Fratello Vip”, è diventato opinionista de “L’Isola dei Famosi” insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e conduttore unico del programma “Punto Z” su Mediasetplay, ma ha anche trovato l’amore, almeno così si evince da alcuni scatti pubblicati da “Chi”. Il noto settimanale di gossip, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato Tommaso insieme a Lorenzo Campi per le vie di Milano. I due, negli scatti, passeggiano e sembrano essere molto intimi.

Biografia e curiosità su Lorenzo Campi

Lorenzo, nuova fiamma di Zorzi, è un rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora. Attualmente, è professionalmente impegnato come product manager per un marchio di abbigliamento milanese e in passato ha co-fondato un’azienda a Torino nel settore food. A far incontrare e conoscere la coppia è stata Didi, amica in comune, sicura che i due sarebbero andati d’accordo, avendo in comune diversi interessi. Così, dopo uno scambio di messaggi e telefonate, sicuri del loro sentimento, Tommaso e Lorenzo hanno deciso di uscire allo scoperto.

La relazione, del resto, è stata confermata dallo stesso Zorzi a “Punto Z”. Parlando con Filippo Bisciglia che gli ha chiesto: “Come va l’amore?”, il gieffino ha risposto: “Bene, grazie! Se avrò bisogno, verrò in terapia di coppia da te!. Sarà vero amore? Teniamo le dita incrociate!

