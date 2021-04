Positivo al Covid va in hotel con una donna: denunciato per epidemia colposa

Si è intrattenuto in albergo con una donna sposata ma era positivo al Covid e non glielo ha detto. Lei è finita in quarantena, lui è stato immediatamente denunciato

Era positivo al Covid e consapevoler di esserlo ma nonostante questo è uscito di casa e si è recato in un hotel insieme a d una donna. La vicenda riguarda un 30enne senegalese di San Miniato in possesso di un regolare permesso di soggiorno, che rischia grosso dopo che gli uomini della Sezione Volanti del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera lo hanno identificato e fermato. La segnalazione è arrivata ad una volante del turno serale: ai militari è stato spiegato che un uomo che risultava positivo al Covid 19 si era presentato in un albergo. A quel punto i militari sono intervenuti presso la struttura accertando che qui il 30enne si era intrattenuto in una camera insieme ad una donna di 60 anni, che risiede in un’altra regione e che si trovava in città per ragioni lavorative.

Incredula e stupita quando ha saputo che il 30enne era positivo

L’uomo si era nel frattempo allontanato mentre la donna, coniugata, si trovava ancora nell’albergo e alle forze dell’ordine ha confermato di aver un incontro con il 30enne, non sapendo però che fosse positivo al Covid. Quando le è stato detto che l’uomo aveva il Coronavirus ha reagito mostrandosi incredula e preoccupata per il concreto rischio di essere stata infettata; i militari l’hanno invitata a rientrare immediatamente nel suo domicilio e a mettersi in quarantena, e hanno provveduto ad informare l’Asl competente per tutti i necessari provvedimenti. Poi sono state avviate le ricerche del senegalese, fermato e immediatamente denunciato per il reato di epidemia colposa. Il suo gesto potrebbe infatti aver contribuito a diffondere il virus contagiando non solo la 60enne ma anche eventuali altre persone con le quali potrebbe essere venuto a contatto.