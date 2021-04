Serie A, dove vedere la trentaquattresima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La trentaquattresima giornata di Serie A inizierà sabato con tre anticipi. L’Inter, ormai prossima allo scudetto, giocherà a Crotone.

La trentaquattresima giornata di Serie A scatterà sabato alle 15 con il match fra Verona e Spezia. Alle 18 l’Inter di Antonio Conte proverà ad avvicinarsi ulteriormente allo scudetto nella sfida in trasferta contro il fanalino di coda Crotone. Alle 20.45 il Milan ospita a San Siro il Benevento.

Alle 12.30 di domenica la Lazio riceve il Genoa. Sono tre i match in programma alle 15 in contemporanea: Napoli-Cagliari, Sassuolo-Atalanta e Bologna-Fiorentina. La Juve, in netta difficoltà nelle ultime settimane, proverà a tornare al successo nella trasferta di Udine in programma alle ore 18. Alle 20.45 la Roma sarà di scena a Genova contro la Sampdoria. Infine, il trentaquattresimo turno terminerà lunedì sera alle 20.45 con il ‘Monday Night’ fra Torino e Parma.

Serie A, trentaquattresima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della trentaquattresima giornata di Serie A: