Imponente tempesta di sabbia invade la provincia di Gansu: inquinamento alle stelle e molti incidenti

Intere località sono state investite da una tempesta di sabbia di notevole estensione. I meteorologi hanno allertato i cittadini segnalando di tenere le finestre chiuse a causa degli alti livelli di smog

Sono immagini assolutamente terrificanti quelle che arrivano dalla provincia cinese di Gansu nell’area nordoccidentale del paese, investita da una imponente tempesta di sabbia che per alcune ore ha praticamente azzerato la visibilità provocando caos e disagi, e non solo. La tempesta è sopraggiunta con un enorme muro di sabbia e i cittadini non hanno potuto fare altro che chiudersi in casa aspettando che se ne andasse: ma chi era fuori in auto si è trovato nel bel mezzo di una sorta di nebbia che ha reso praticamente impossibile procedere in sicurezza e che ha provocato diversi incidenti stradali. Contemporaneamente i livelli di inquinamento sono schizzati alle stelle, come segnalato dai media statali che hanno anche riportato i diversi incidenti avvenuti sulle strade della provincia a causa della ridotta visibilità.

LEGGI ANCHE =>> Spaventosa tempesta di sabbia investe le città del Texas: il giorno diventa notte



Da dove proviene tutta questa sabbia

Dai meteorologi è invece arrivato l’appello ai cittadini di tenere ben chiuse porte e finestre per evitare di respirare aria insalubre. Le tempeste di sabbia non sono certo una novità in Cina: il fenomeno interessa spesso il Paese nei mesi primaverili a causa del sollevamento da parte del vento, di importanti quantità di sabbia dal deserto di Gobi, che vengono sospinte fino alle città, raggiungendo anche la costa orientale. Nel mese di marzo Pechino è stata investita da una delle più colossali tempeste di sabbia da almeno dieci anni a questa parte, al punto da portare le compagnie aeree a cancellare centinaia di voli.