Insegnante orco molesta ripetutamente bambini di 12 e 13 anni: condannato a due ergastoli

Un ex insegnante di un liceo texano dovrà scontare l’intera vita in carcere per aver abusato ripetutamente di bambini di età inferiore ai 14 anni. I raccapriccianti dettagli

Si è dichiarato colpevole di aver aggredito sessualmente due bambini ma le sue ‘vittime’ potrebbero essere molte di più. Per tali ragioni un ex insegnante di chimica di un liceo del Texas è stato condannato a scontare ben due ergastoli, ovvero passerà la sua vita in carcere. Topher James Stout, 41 anni, si è dichiarato colpevole mercoledì di due accuse di aggressione sessuale aggravata delle due vittime, entrambe di età inferiore ai 14 anni quando sono state molestate tra il 2018 e il 2020, secondo quanto riportato dall’affiliata della ABC KTBS-TV. Ma restano i dubbi su quanti altri ragazzini possa aver molestato nel corso di questi due anni.

Potrebbe aver molestato anche altri bambini

L’ex insegnante della Longview High School, è stato inizialmente arrestato il 16 luglio quando la polizia è intervenuta presso la sua casa poco dopo le 2 del mattino per le denunce di un’aggressione sessuale su un 12enne, hanno detto le autorità. Quando sono arrivati un testimone ha detto loro di aver personalmente osservato l’imputato mentre compiva atti sessuali con un bambino, ha confermato il dipartimento di polizia di Longview in un comunicato. L’imputato è scappato di casa ma è stato successivamente individuato e arrestato per il resto di violenza sessuale aggravata di un bambino.

Durante l’interrogatorio alla giovane vittima, la polizia ha appreso che Stout aveva molestato anche altri bambini tra il 1 novembre 2018 e il mese di luglio dello scorso anno. “Siamo soddisfatti della sentenza e speriamo che le vittime possano continuare la loro guarigione con il pedofilo in carcere”, ha dichiarato Madison Hood, assistente del procuratore distrettuale della contea di Harrison.