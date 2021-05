Morire di Covid a 28 anni: Emanuele Stefano non ce l’ha fatta, un paese in lutto

Contagiato dal Coronavirus dopo Pasquetta, Emanuele Stefano non è riuscito a superare l’infezione e nelle scorse ore è venuto a mancare. Sconvolta la mamma con la quale viveva in Puglia

Morire a soli 28 anni a causa del Covid. È il triste dramma che ha colpito la cittadina di Matino, in provincia di Lecce, dove Emanuele Stefano viveva insieme alla madre. Un giovane in forze e senza alcun problema di salute che però, dopo Pasquetta, è stato contagiato dal Coronavirus che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e quando ha accusato le prime difficoltà respiratorie i medici hanno capito che avrebbero dovuto ricoverarlo in ospedale perchè la terapia a casa non sarebbe stata sufficiente. Il ricovero è avvenuto presso il nosocomio di Galatina dove è stata avviata una terapia ad hoc per cercare di migliorare le sue condizioni ma i suoi polmoni non hanno purtroppo risposto adeguatamente.

LEGGI ANCHE =>> Positivo al Covid va in hotel con una donna: denunciato per epidemia colposa



Il cordoglio del sindaco Toma

A quel punto, dato il continuo peggioramento delle sue condizioni, ne è stato disposto il trasferimento nel reparto di terapia intensiva del Dea di Lecce. Anche qui però nulla è cambiato e la situazione è drasticamente crollata fino a quando è sopraggiunto il decesso. L’intero paese, in tanti lo conoscevano e gli volevano bene, è ora sconvolto per un lutto che ha lasciato decine di residenti increduli. “Stentiamo a crederci – ha sottolineato parlando a nome dell’intera comunità il sindaco Giorgio Toma – Tutti noi eravamo legati a Emanuele e dispiace non potergli tributare il giusto ricordo che avrebbe meritato”.