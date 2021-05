Positivo al Covid da un anno: 49enne ancora in ospedale con dolori allo stomaco e vomito

È il caso in assoluto più longevo di Covid nel Regno Unito: un 49enne non riesce a guarire e, chiuso in ospedale da aprile 2020, ha sviluppato una serie di sintomi molto seri

Da un anno intero è positivo al Covid e non riesce in alcun modo a guarire. La storia più assurda dall’inizio della pandemia arriva dall’Inghilterra e riguarda il 49enne Jason Kelk che ad aprile del 2020 ha contratto il Covid e da allora ci combatte giorno dopo giorno, senza però riuscire ad eliminare l’infezione, tanto da risultare non solo sempre positivo ma anche pieno di sintomi di vario tipo. Jason si trova da allora ricoverato in ospedale con difficoltà respiratorie e problematiche polmonari ma nei mesi seguenti si sono aggiunti altri sintomi ovvero una costante spossatezza e dolori allo stomaco talmente intensi da avere spesso difficoltà anche a camminare autonomamente. Diversi medici stanno studiando il 49enne per cercare di capire perchè, a differenza della stragrande maggioranza delle persone, lui non riesca a guarire dal Covid da così tanto tempo. Il paziente di Leeds sarebbe, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, la persone con l’infezione di Covid-19 durata in assoluto per più tempo tra tutti i casi monitorati nel Paese.

Il Covid gli ha provocato una seria gastroparesi

E Jason non sta trascorrendo giorni tranquilli: vomita praticamente a cadenza quotidina e solo due giorni dopo il ricovero, a seguito di una grave infezione al torace poi rivelatasi Covid, è stato trasferito in terapia intensiva ed è stato collegato a un ventilatore. Nella vita il 49enne è un insegnante di informatica in una scuola primaria ma non vede la scuola da un anno, dato che è dovuto rimanere sempre in ospedale. Oggi l’uomo deve fare i conti con una seria gastroparesi, la patologia provocata dal virus allo stomaco che gli causa gli improvvisi attacchi di vomito e i forti dolore, a volte davvero difficili da sopportare. Oltre all’impossibilità di camminare da solo. Il 10% circa delle persone che contraggono il Coronavirus è colpita da Long covid, ovvero da sintomi che perdurano anche per mesi come nebbia cerebrale, dolori muscolari e dispnea. Quello del 49enne, che soffriva di asma e diabete, è un caso ancor più grave: i medici sono però convinti che i problemi di stomaco non siano legati a patologie antecedenti l’infezione ma che siano collegati al Covid.