Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 2 maggio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 2 maggio 2021.

Prima puntata di maggio di “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier avrà il piacere di accogliere negli studi “Fabrizio Frizzi”, a partire dalle 14:00 su Raiuno.

Gli ospiti di “Domenica In” del 2 maggio 2021

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Professor Pierpaolo Sileri, sotto segretario alla Sanità dell’attuale governo italiano, il direttore del “Giornale nuovo” Alessandro Sallusti, in collegamento da Milano, quindi il cantante Al Bano e la giornalista Rai Giovanna Botteri.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo, con una lunga intervista, tra carriera e vita privata, ad Ambra Angiolini. Lo spazio musicale sarà dedicato ad Alessandra Amoroso che canterà un medley dei suoi più grandi successi e presenterà i suoi due nuovi singoli “Piuma” e “Sorriso grande”. Ospite musicale della puntata sarà anche Enrico Nigiotti che presenterà il singolo “Notti di luna”. Infine, Eva Grimaldi ed Imma Battaglia saranno protagoniste di un’intervista, durante la quale parleranno della loro storia d’amore.

Appuntamento a partire dalle 14:00 su Raiuno con “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi