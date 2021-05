Il padre muore di Covid, aggredisce il custode e fa irruzione nella camera mortuaria

Un uomo è entrato, anche se vietato per le misure restrittive anti Covid, nella camera mortuaria per vedere il padre morto di Covid dopo aver aggredito un custode

Voleva ad ogni costo vedere il padre, deceduto a causa del Covid, e per questo ha letteralmente dato in escandescenze aggredendo verbalmente il guardiano e cercando di scardinare una porta. L’autore del folle gesto è un 37enne che vive nel quartiere Zen di Palermo e che era intenzionato ad entrare, anche se non è possibile a causa delle misure restrittive anti-Covid, nella camera mortuaria dell’ospedale Civico per vedere il papà. All’ingresso è stato però fermato da un guardiano che lo ha bloccato tentando di spiegargli che non sarebbe potuto entrare. L’uomo, infuriato, lo ha prima aggredito, per poi scardinare una porta laterale dell’obitorio; con lui c’erano anche alcuni parenti che il 37enne ha fatto entrare allo scopo di raggiungere la camera mortuaria e, nonostante le misure anti Covid, rendere omaggio al padre scomparso.

L’uomo rischia una denuncia per il suo gesto

Nel frattempo però il custode ha allertato i carabinieri presentando anche una denuncia: sul posto sono intervenuti i militari ma l’uomo, figlio del defunto, si era già allontanato con i parenti. Sulla base della testimonianza del guardiano e dopo aver raccolto tutte le necessarie informazioni i militari hanno identificato l’autore del gesto mettendosi sulle sue tracce. Le conseguenze rischiano di essere pesanti: con tutta probabilità una volta raggiunto verrà denunciato.