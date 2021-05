Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la trentaquattresima giornata

Trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La trentaquattresima giornata di campionato si è aperta sabato alle 15 con il pareggio per 1-1 fra Verona e Spezia. Vantaggio dei padroni di casa con Salcedo e pari dei liguri firmato Saponara. L’Inter alle 18 ha battuto per 0-2 il Crotone, laureandosi campione d’Italia per la 19esima volta con quattro turni d’anticipo. Le reti dei nerazzurri sono state siglate da Eriksen e da Hakimi.

Alle 20.45 il Milan ha battuto a San Siro il Benevento con il punteggio di 2-0. Per i rossoneri a segno Calhanoglu e Theo Hernandez. Alle 12.30 di domenica la Lazio ha battuto il Genoa con un pirotecnico 4-3. Per i capitolini a segno due volte Correa e una volta Immobile e Luis Alberto; i liguri, invece, hanno beneficiato dell’autorete di Marusic e sono andati in gol con Scamacca e Shomurodov.

Alle 15 di domenica pomeriggio il Napoli ha pareggiato in casa contro il Cagliari per 1-1. Vantaggio dei partenopei con Osimhen e pareggio dei sardi in extremis firmato Nandez. Sassuolo e Atalanta hanno impattato sullo stesso punteggio di 1-1. La formazione bergamasca è passata in vantaggio con Gosens, ma è stata ripresa dal rigore firmato Berardi. Sempre alle 15 Bologna e Fiorentina hanno pareggiato 3-3. Per i padroni di casa in gol Palacio con una fantastica tripletta; i Viola, invece, sono andati in gol due volte con Vlahovic e una volta con Bonaventura.

Alle 18 la Juventus ha conquistato tre punti d’oro in ottica Champions, battendo in rimonta l’Udinese con il punteggio di 1-2. I friulani sono passati in vantaggio con Molina, ma nel finale di partita Cristiano Ronaldo ha ribaltato la situazione con una doppietta. Alle 20.45 la Sampdoria ha sconfitto la Roma per 2-0, grazie ai gol di Adrien Silva e di Jankto. Nel ‘Monday Night’ il Torino ha sconfitto il Parma di misura per 1-0. Per i granata in gol Vojvoda nel secondo tempo.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 34a GIORNATA: Verona-Spezia 1-1; Crotone-Inter 0-2; Milan-Benevento 2-0; Lazio-Genoa 4-3; Napoli-Cagliari 1-1; Bologna-Fiorentina 3-3; Sassuolo-Atalanta 1-1; Udinese-Juventus 1-2; Sampdoria-Roma 2-0; Torino-Parma 1-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 82 Inter (campione d’Italia); 69 Atalanta, Juventus e Milan; 67 Napoli; 64 Lazio*; 55 Roma; 53 Sassuolo; 45 Sampdoria; 42 Verona; 39 Udinese e Bologna; 36 Genoa, 35 Fiorentina; 34 Spezia e Torino*; 32 Cagliari; 31 Benevento; 20 Parma; 18 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 27 Cristiano Ronaldo (Juventus); 21 Lukaku (Inter); 19 Muriel (Atalanta), Immobile (Lazio), Vlahovic (Fiorentina) e Simy (Crotone); 17 Insigne (Napoli); 15 Ibrahimovic (Milan), Joao Pedro (Cagliari), Berardi (Sassuolo) e Lautaro Martinez (Inter).