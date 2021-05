Esce con i cani ma non torna più a casa: donna aggredita e uccisa da un orso

Una donna di 39 anni è stata trovata morta dal fidanzato uscito a cercarla dopo che non aveva fatto ritorno a casa. Sarebbe stata aggredita mortalmente da un orso

Secondo i funzionari della fauna selvatica del Colorado una donna sarebbe stata uccisa in seguito al sospetto attacco di un orso. Secondo la ricostruzione dei fatti la donna, 39 anni, era uscita da casa per portare a spasso i suoi cani ma non è piu rientrata. È stato il fidanzato, preoccupato dal fatto che non fosse rientrata, ad uscire a cercarla e trovare il suo corpo a non molta distanza dall’abitazione di Durango, nel sud ovest del Colorado, come riportato dal Colorado Parks and Wildlife in una dichiarazione rilasciata durante il week end. Il cadavere della 39enne è stato trovato intorno alle 21.30 di venerdì a non molta distanza dalla Highway 550 vicino a Trimble, a nord di Durango. Il ragazzo ha immediatamente chiamato il 911. Gli ufficiali della fauna selvatica intervenuti “hanno osservato segni sul corpo riconducibili all’attacco di un orso, oltre ad un’abbondanza di escrementi e peli di orsi nella zona”. Anche una squadra di cani del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per la fauna selvatica hanno perquisito l’area individuando un’orsa con due giovani orsi nelle vicinanze. Sembra che siano stati tutti soppressi per “un’abbondanza di cautela”.

Disposta l’autopsia per confermare il decesso per attacco di un orso

I funzionari della fauna selvatica ritengono che la donna sia morta a causa di un attacco di orso, anche se l’ufficio del medico legale locale determinerà la causa ufficiale della morte. L’autopsia verrà eseguita dal medico legale della contea di La Plata nelle prossime ore. Anche il Colorado Parks and Wildlife’s Wildlife Health Lab di Fort Collins eseguirà un’autopsia sui tre orsi. Le prove del DNA degli orsi e della scena verranno inviate per i test al Wyoming Game and Fish Wildlife Forensic & Fish Health Laboratory. I funzionari del Colorado Parks and Wildlife hanno esortato il pubblico a evitare l’area mentre le indagini continuano e hanno chiesto alle persone di segnalare all’agenzia qualsiasi incontro con un orso aggressivo.