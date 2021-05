Ponte panoramico del ristorante collassa all’improvviso, 40 persone precipitano: 11 feriti, 2 gravi

Una comitiva di parenti e amici stava festeggiando il compleanno quando, al momento di scattare la foto di gruppo, il ponte esterno del ristorante ha ceduto facendoli precipitare a terra

Una festa di compleanno si è trasformata in un incubo con ben undici feriti, due dei quali in condizioni critiche, quando una parte esterna del ristorante nella quale un gruppo di familiari e amici stava trascorrendo qualche ora insieme è collassata. La parte ceduta è una passerella sopraelevata di legno sulla quale il gruppo di persone si trovava per scattare una foto di compleanno, parte di una struttura sul lungomare del Tennessee, improvvisamente crollata facendo precipitare a terra tutte le persone. E così i festeggiamenti gioiosi si sono trasformati rapidamente in un momento di terrore: è accaduto sabato pomeriggio alla periferia di Chattanooga. Il ponte di legno del Zois Harbour Lights Restaurant non avrebbe retto il peso delle oltre 40 persone che si trovavano su di esso, secondo quanto riportato dalla Hamilton County Emergencency Management Agency. Il locale si trova a Soddy-Daisy, affacciato sul lago Chickamauga: le immagini diffuse dall’Office of Emergency Management mostrano il grande ponte di legno collassato e con le parti rimaste in piedi scheggiate per la rottura improvvisa, con ringhiere rotte, travi di supporto rovesciate e rivestimenti in alluminio contorto a formare uno scenario drammatico e preoccupante.

Il racconto di una delle persone rimaste ferite

Amy Maxwell, portavoce dell’agenzia di gestione delle emergenza della contea, ha dichiarato ad ABC News che quando si è verificato il crollo alcune persone sono rimaste intrappolate sotto il ponte mentre altre sono riuscite ad allontanarsi dalla struttura. Sondra Teligades, una dei feriti, ha detto ad ABC WTVC di aver sentito rumori e scricchiolii descrivendo il panico vissuto in quella che è stata a tutti gli effetti una caduta libera di diversi metri. La donna è stata portata in ospedale e curata per una commozione cerebrale e contusioni alle costole. I vigili del fuoco di Dallas Bay e Soddy-Daisy sono intervenuti per prestare il primo soccorso ai feriti e undici persone sono state portate in ambulanza negli ospedali vicini; due di loro verserebbero in gravi condizioni. Investigatori della contea di Hamilton, dell’ufficio TN per la gestione delle emergenze e della sicurezza interna hanno esaminato le conseguenze del crollo e l’Hamilton County Building Codes Department sta indagando sull’incidente per accertare eventuali responsabilità.