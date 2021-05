Portavalori assaltato da banda armata, l’autista mantiene la calma e li semina: il video è virale

L’autista di un furgone portavalori è riuscito a evitare il peggio dopo che una band ha iniziato a sparare contro lui e il passeggero. Il filmato mostra il suo grande sangue freddo

Chiunque al suo posto con tutta probabilità si sarebbe fatto prendere dal panico ma lui, un autista sudafricano, ha vissuto il momento più terrorizzante della sua vita con un’incredibile calma. Ci troviamo nel Sud Africa e l’uomo stava guidando un furgone che trasportava contanti quando improvvisamente lui, ed il passeggero sono diventati vittime di un vero e proprio attacco armato e di una serie di colpi di arma da fuoco. Il tutto è stato ripreso da una dashcam interna del veicolo che mostra il conducente guidare con calma fino a quando, in modo assolutamente inaspettato, un veicolo affianca il furgone e qualcuno inizia a sparare contro di loro, nel probabile tentativo di farli uscire di strada o di costringerli a fermarsi per poi sottrarre loro il denaro. I proiettili non riescono a infrangere i vetri anti proiettile e il guidatore, senza perdere per un istante la concentrazione ed il sangue freddo, riesce a mantenere il controllo del veicolo mentre l’altro mezzo li affianca sull’altro lato cercando di colpire di nuovo. Nel frattempo il passeggero, un ragazzo di colore, imbraccia prima una pistola e poi un fucile mitragliatore, caricandolo e tenendosi pronto a sparare qualora dovesse essere necessario.

LEGGI ANCHE =>> Una rapina insolita: quattro ragazzi svaligiano un albergo e si danno alla fuga in monopattino



Conducente e passeggero usciti indenni dal veicolo

Nel video si sente l’autista dire al collega, “Ci sta inseguendo” chiedendogli di preparargli un grosso fucile. Ad un certo punto passa anche un cellulare al passeggero, che indossa un giubbotto antiproiettile, chiedendogli di chiamare aiuto. Alla fine del calvario i finestrini vengono gravemente danneggiati dai proiettili pur rimanendo intatti. Secondo il sito web SA Trucker, il conducente e il passeggero sono usciti indenni dal veicolo.