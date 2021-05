‘Report’, l’incontro fra Renzi e lo 007 Mancini in un autogrill. Cosa è accaduto?

La trasmissione d’inchiesta ‘Report’ svilupperà questa sera la vicenda dell’incontro fra Renzi e Marco Mancini, un uomo che lavora al Dipartimento Informazioni Sicurezza.

Sta creando scalpore la foto di un incontro tra Matteo Renzi e uno 007 di nome Marco Mancini in un autogrill di Fiano Romano. L’incontro è avvenuto il 23 dicembre scorso e la vicenda è parte integrante di un servizio di ‘Report’ in onda questa sera e anticipato oggi dal ‘Fatto Quotidiano’.

Chi è Marco Mancini? L’uomo lavora al Dis, Dipartimento Informazioni Sicurezza, l’organo che coordina tutta attività di informazione per la sicurezza, compresa quella relativa alla sicurezza cibernetica.Mancini ha ricevuto una condanna a 9 anni nel febbraio 2013 per sequestro di persona (l’imam Abu Omar). Tale condanna è stata in seguito annullata dalla Cassazione.

Dopo l’incontro, Matteo Renzi avrebbe iniziato a criticare la gestione dei servizi segreti da parte di Conte, polemizzando sulla delega che Conte ha tenuto per sé, come Gentiloni. L’ex premier cederà soltanto il 21 gennaio 2021, quando passa la delega all’ambasciatore Pietro Benassi. Me è troppo tardi. Infatti, il 13 gennaio si erano già dimesse le tre ministre di Italia Viva, per arrivare al 26 gennaio, giorno della caduta del governo Conte.

L’incontro tra Renzi e uno 007 in un autogrill di Fiano Romano a dicembre

Da cosa nasce il servizio di ‘Report’? Dalla foto scattata da un’insegnante che quel giorno si trovava all’autogrill per caso. Secondo la trasmissione televisiva, Renzi ha detto che l’incontro con Mancini sarebbe avvenuto per la consegna per Natale dei Babbi di cioccolato. L’incontro sarebbe durato circa 40 minuti.

Secondo alcune fonti del ‘Fatto Quotidiano’, Renzi si incontra regolarmente con Mancini dal 2016: “Quel 23 dicembre i due avevano un appuntamento già fissato e saltato perché Renzi se ne dimentica e parte per Firenze; recupera all’ultimo momento, pregando Mancini di raggiungerlo all’autogrill sull’autostrada. Ma – giurano – quel giorno non si parlò di nomine”.