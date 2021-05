Auto passa col rosso si schianta contro un’ambulanza: la paziente a bordo muore per le gravi ferite

Gravissimo incidente stradale ad un incrocio: un’81enne è morta dopo che l’ambulanza a bordo della quale si trovava è stata investita e distrutta da un’auto

Il mezzo che doveva aiutarla a stare meglio si è rivelato fatale. Un’anziana donna è morta dopo che l’ambulanza a bordo della quale si trovava è stata investita da un’auto passata con il semaforo rosso e andata a schiantarsi proprio contro il veicolo per le emergenze, distruggendolo. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì a Spring, in Texas, come confermato dallo sceriffo della contea di Harris. Secondo quanto emerso lo schianto avvenuto intorno alle 23 su TC Jester e Cypresswood Drive è stato davvero violento: un impatto, quello tra i due veicoli, così forte che l’ambulanza ha iniziato a girare su sè stessa con a bordo l’anziana paziente di 81 anni, un medico e l’autista. Tutti e tre sono stati portati d’urgenza in ospedale ma nelle ore successive l’anziana non ce l’ha fatta ed è deceduta per le gravi ferite riportate.

Acquisite le immagini della telecamera dell’ambulanza

Anche le due persone all’interno del veicolo sono state trasportate nel più vicino nosocomio. Al momento le condizioni dei quattro feriti non sono note. L’ambulanza, di proprietà dell’Acadian Ambulance Service, ha una videocamera a bordo e gli investigatori hanno immediatamente acquisito le immagini per esaminarle e capire se effettivamente a provocare il disastro stradale sia stato il conducente dell’auto passato con il rosso e, dunque, per accertare eventuali responsabilità.