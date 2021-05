L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi: “Vivi solo grazie ai follower”

Scontro acceso, durante la puntata di ieri sera de “L’Isola dei Famosi”, tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca.

Ieri sera, durante la puntata serale del giovedì de “L’Isola dei Famosi”, Gilles Rocca, naufrago del reality show e Tommaso Zorzi, opinionista del programma insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, sono stati protagonisti di un vero e proprio scontro verbale.

Tutto è iniziato quando Tommaso ha preso le difese di Myrea Stabile che, la scorsa settimana, ha rivelato che Gilles avrebbe chiesto agli altri naufraghi di essere nominato, poichè stanco e desideroso di tornare in Italia e rivedere la fidanzata Miriam. I naufraghi hanno smentito il racconto della Pupa, ma Tommaso ha preso le sue difese:

“A me non piace che voi vi approfittiate di Mireya in un uno contro tutti perché i gran parac..i siete tutti voi… Quello che è successo durante le nomination dell’ultima puntata è palese, evidente, lampante”.

Gilles, per difendersi dall’accusa di avere architettato l’accordo con gli altri compagni di avventura, ha fatto riferimento all’esperienza di Zorzi al “GF“:

“Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello Vip avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?”.

Alla domanda di Gilles, Tommaso ha risposto:

““Lascia stare sempre il Grande Fratello… è la tua Isola”.

Gilles Rocca a Tommaso Zorzi: “La mia vita va avanti grazie alle mie mani”

A quel punto, piuttosto piccato, Rocca ha insinuato che Tommaso sarebbe famoso solo grazie alla popolarità raggiunta su Instagram, al contrario suo che potrebbe vantare una carriera di attore:

“Di cosa dobbiamo parlare, hai fatto solo quello nella vita. Perché hai fatto dei film? Like, like, like, followers. Per il resto cosa hai fatto? Datti ai documentari, non guardare solo Instagram. Io sono un attore, ho vinto il premio Massimo Troisi, ho lavorato con Sorrentino.Ho fatto tanti film importanti, documentari. La mia vita non va avanti grazie ai followers, ma grazie alle mani. Io non ho bisogno dei follower come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di cu*o che mi sono fatto da solo” .

Tommaso, a quel punto, ha auspicato l’eliminazione di Gilles:

“E’ arrivato George Clooney, il Viagra del tubo catodico. Spero che esca subito, senza neppure il televoto”.

Dopo lo scontro con Tommaso, Gilles ha ricevuto una sorpresa dalla fidanzata Miriam che, attraverso una lettera, lo ha esortato a continuare la sua avventura in Honduras. Ma il pubblico, mediante il televoto, ha deciso che fosse proprio lui l’eliminato della puntata. Una volta arrivato a Playa Imobascada, dove attualmente la modella Beatrice Marchetti sta proseguendo il suo percorso in solitaria da due settimane, Gilles ha deciso di rientrare in Italia.

Maria Rita Gagliardi