Morto di Covid il medico Ziad, il cordoglio di un intero paese: “In pensione ma continuava a lavorare”

Era già in pensione da tempo ma, anche a causa della pandemia di Covid, ha continuato a lavorare con impegno e dedizione per i suoi pazienti. Ma il virus se lo è portato via: Ziad è deceduto a 68 anni

Anche se il numero quotidiano di decessi legati al Covid sta iniziando a calare, centinaia di persone continuano a perdere la vita ogni giorno in seguito all’aggravarsi repentino delle proprie condizioni. Tra di loro nelle ultime ore c’è anche Ziad Zawaideh, medico di un comune della provincia di Alessandria molto noto in città e apprezzato dai suoi pazienti, scomparso a 68 anni per Covid. Seppur in pensione come medico di medicina generale, Ziad era ancora in attività come cardiologo ed è stato di recente indicato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri nell’elenco caduti aggiornato, come ultima vittima di un settore particolarmente funestato dai contagi e dai decessi legati al pericoloso virus portando il numero di medici deceduti dall’inizio dell’epidemia alla drammatica cifra di 359.

LEGGI ANCHE =>> Positivo al Covid da un anno: 49enne ancora in ospedale con dolori allo stomaco e vomito



Il cordoglio del sindaco di Tagliolo

Nel suo caso il ricovero è durato diversi mesi: si trovava infatti nell’ospedale di Alessandria sin da novembre 2020 come riportato da Il Piccolo nel quale viene ricordato il suo lungo e prezioso lavoro come medico di base a Tagliolo. Il suo impegno, nelle prime fasi della pandemia, si è rivelato di fondamentale importanza e molto prezioso, portato avanti con dedizione e con il pensiero costante rivolto ai suoi pazienti. Oltre alla moglie Enrica, Ziad lascia anche i figli Camilla e Jeries, entrambi medici. Il sindaco di Tagliolo Giorgo Marenco ha voluto esprimere a nome dell’intera amministrazione comunale il suo cordoglio: “Un impegno costante – ha detto – Vogliamo esprimere il nostro cordoglio e il dolore di tutta una comunità”. E proprio in queste ore sono in tantissimi tra i cittadini ed ex pazienti del 68enne a rivolgere alla famiglia le loro sincere condiglianze.