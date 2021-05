Spaventosa e immensa frana in una discarica, mezzi inghiottiti e fiume parzialmente bloccato

Un maxi smottamento si è formato all’interno di una discarica colombiana a causa delle persistenti piogge, e il materiale collassato è andato a bloccare parzialmente il fiume sottostante

Sono immagini impressionanti e drammatiche quelle che arrivano dalla Colombia dove un’immensa frana si è formata all’improvviso modificando non solo l’aspetto della zona ma andando a bloccare parzialmente il fiume sottostante. Il maxi smottamento è stato rilevato nei pressi della discarica La Granja a La Primavera Antioquia mentre il corso d’acqua interessato è il fiume Medellin. Il direttore generale del dipartimento amministrativo della gestione dei rischi di Antioquia (DAGRAN) ha detto che un team ha effettuato un sopralluogo nell’area e ha formulato diverse raccomandazioni sia ai proprietari della discarica che al comune per provare a mitigare il rischio. In questo momento, il fiume continua il suo corso e DAGRAN sta lavorando alla creazione di un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 fino a quando non si tornerà alla normalità.

56 maxi frane nel 2021, nel 2020 furono solo 4

Secondo quanto accertato dagli esperti il fattore scatenante della frana sarebbe il periodo di forti piogge sommato all’erosione dell’area della discarica. Si tratta di fenomeni non insoliti nellle zone utilizzate come discariche proprio per l’eterogeneità dei materiali che rendono i cumuli instabili e nel caso in cui il terreno sia fortemente imbevuto d’acqua, può improvvisamente collassare. In questo caso fortunatamente nessuno è rimasto ferito o ucciso ma la frana ha inghiottito parzialmene alcuni veicoli utilizzati per lavorare all’interno della discarica. Dall’inizio della stagione delle piogge a marzo sono stati registrati 56 eventi franosi mentre nello stesso periodo del 2020 ne sono stati rilevati soltanto 4. Eventi meteorologici estremi dovrebbero proseguire con maggiore intensità anche nel mese di maggio, come confermato dal Colombian Institute of Hydrology, MEteorology and Environmental Studies.