Stagione delle piogge da incubo: imponenti inondazioni provocando 13 vittime, interi paesi allagati

Sono almeno 13 le vittime delle disastrose inondazioni che hanno colpito vaste aree dello Yemen provocando anche molti danni a case, strade e veicoli

Sono immagini impressionanti e drammatiche quelle che arrivano dallo Yemen, colpito da violente inondazioni che hanno interessato diverse città provocando la morte di almeno 13 persone, compresi 2 bambini. Ma si tratta di un bilancio ancora provvisorio. Il Paese si trova nel pieno della stagione delle piogge ma quelle cadute tra il week end e lunedì sono state particolarmente intense, al punto da spingere le autorità ed il centro meteorologico nazionale ad allertare i cittadini di rimanere lontani da corsi d’acqua e zone a rischio e prendere le necessarie precauzioni per evitare il peggio. Nelle ultime ore però i funzionari della sicurezza yemeniti hanno fornito il drammatico bilancio delle vittime, recuperate tra i governatorati di Sanaa, Ibb, Shabwa e Hodeia. Anche i governatorati di Aden, Taix e Hadramout sono stati colpiti: le acque alluvionali hanno danneggiato numerose case, strade e veicoli.

Gente in fuga dalle proprie case

“Siamo stati esposti a forti piogge, le case sono crollate, i nostri effetti personali sono andati persi, anche il letto è stato gravemente danneggiato”, ha raccontato Muhammad Salem, che vive nel campo di Aden dove la gente ha tentato di mettersi in salvo come ha potuto e di salvare qualcosa dei loro effetti personali. Le piogge sono lievemente calate nella giornata di lunedì e sono proseguite con insistenza anche durante martedì 3 maggio, in particolare sullo Yemen occidentale e centro-orientale. Ma la stagione delle piogge nel Paese è molto lunga ed altri disastri potrebbero verificarsi anche nei prossimi mesi: ha infatti inizio nel mese di aprile e prosegue fino ad agosto.