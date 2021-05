Dayane Mello e Mario Balotelli paparazzati insieme, lei: “C’è un rapporto speciale”

Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati paparazzati insieme dai fotografi del settimanale “Chi”. La modella brasiliana parla di “rapporto speciale”, il calciatore nega la liason…

Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello non ha mai fatto mistero di avere avuto un flirt con Mario Balotelli e di provare per lui un affetto speciale. Parlando del calciatore, la modella brasiliana aveva raccontato:

“Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere. È un ragazzo molto speciale, mi vuole bene.

Il legame che unisce i due, a quanto pare, non si è mai spezzato e infatti, questa settimana, sono sulla copertina del settimanale “Chi” che li ha paparazzati all’uscita del residence dove Mario, attuale calciatore del Monza, dorme. Sembra che Dayane e Mario abbiano trascorso la notte insieme e per cercare di depistare i fotografi, lo sportivo, arrivato al residence con un amico e raggiunto dalla modella un’ora dopo, avrebbe fatto arrivare anche Enock, il fratello che con la Mello ha condiviso l’esperienza del “GF Vip”.

Mario Balotelli su Dayane Mello: “Non posso avere un’amica?”

Interrogata da “Chi” sulla natura del rapporto che attualmente la lega a Balotelli, Dayane ha dichiarato: “Tra me e Mario c’è un rapporto speciale, vedremo”. Lapidario, invece, è stato Mario che su Instagram, attraverso una storia, si è limitato a smentire la liason: “Non posso avere un’amica?”.

Amicizia o amore? Staremo a vedere…

Maria Rita Gagliardi