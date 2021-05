Mourinho alla Roma, il video virale sulla pronuncia sbagliata del ‘Daje’ romano dei giornalisti inglesi – VIDEO

Il video sul ‘Daje Roma’, pronunciato in modo maccheronico da parte dei giornalisti di Sky Sport UK, è diventato virale.

La notizia dell’approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma dalla prossima stagione ha spiazzato un po’ tutti.

Queste le parole del tecnico portoghese dopo l’annuncio: “Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!”.

Mourinho alla Roma. Il video del tentativo di pronuncia del ‘Daje’ romano da parte della redazione di Sky Sport UK

La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo e tutti i programmi sportivi hanno riportato questa incredibile notizia.

A Sky Sport UK i giornalisti in studio hanno provato a riprodurre il ‘Daje’ romano, l’urlo di battaglia dei tifosi romanisti pronunciato anche da Mourinho. Il tentativo, però, non è andato propriamente a buon fine.

Questo il video del tentativo di spelling: