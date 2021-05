Paga una rata del mutuo ma resta nella casa per 23 anni: la strategia dell’abusivo per non essere sfrattato

Un uomo ha messo in piedi un intricato sistema truffaldino per evitare di lasciare la villetta acquistata con un mutuo acceso 23 anni fa ma del quale ha pagato una sola rata

Ha pagato una sola rata del mutuo riuscendo a rimanere in una casa, senza averne il diritto, per ben 23 anni gratuitamente. È quanto emerso in tribunale in merito alla causa riguardante un uomo di Long Island, l 52enne Guramrit Hanspal, che avrebbe intentato ben quattro cause legali e dichiarato fallimento sette volte per evitare di essere sfrattato dalla sua abitazione di East Meadow di quasi 200 mq acquistata per 290mila dollari nel 1998. Il suo “metodo” o per meglio dire raggiro ha funzionato per oltre due decadi: due diverse banche e una società immobiliare sono proprietarie della casa con tre camere da letto e 2,5 bagni da quando Hanspal ha smesso di pagare il mutuo, ma l’uomo non ha mai lasciato l’abitazione. L’uomo ha sfruttato le regole di ‘sospensione automatica’ del codice fallimentare degli Stati Uniti che danno ai debitori una tregua temporanea dalle attività di riscossione e pignoramenti. Il 52enne si sarebbe affidato ad altre tre persone che hanno dato come loro indirizzo il 2468 di Kenmore St. le quali hanno dichiarato bancarotta al tribunale federale di Brooklyn, ottenendo così la sospensione automatica prevista per legge. “È un gruppo di persone che non si fanno scrupoli ad abusare dei tribunali in qualsiasi misura, allo scopo di estendere la loro occupazione illegale”, ha dichiarato l’avvocato Jordan Katz che rappresenta l’attuale proprietario, Diamond Ridge Partners. “Non sta legalmente occupando quella proprietà, è un oltraggio”.

Hanspal che aveva un tasso di interesse del 7,375 sul mutuo a tasso variabile da 232mila dollari, avrebbe risparmiato con questo stratagemma almeno 440mila dollari semplicemente non pagando il dovuto. Il mutuo lo ha ottenuto nel 1998 dalla Washington Mutual e ha effettuato un solo pagamento da 1.602,37 dollari prima di risultare inadepiente, spingendo la banca ad avviare la procedura di preclusione un anno dopo e l’uomo è stato escluso da qualsiasi reclamo possibile sulla proprietà. Ma non se n’è mai andato presentando una prima domanda di fallimento nel 2001 ed altre tre ancora tra 2001 e 2003. Si è recato più volte in tribunale e ha trasferito l’atto della casa ad un amico pur non avendo alcun diritto legale a farlo. Nel frattempo la Washington Mutual è fallita e le sue attività sono state rilevate dalla JP Morgan Chase, bloccata per anni in un contenzioso con Hanspal il quale ha intentato almeno tre cause alla Corte Suprema di Nassau. Un’altra battaglia legale è in corso presso il tribunale federale di Brooklyn.

La pandemia di Covid ha rallentato ulteriormente gli sforzi di sfratto

Hanspal afferma nei documenti del tribunale che Chase ha commesso una “palese frode” nel 2010 cercando di sfrattarlo quando non aveva il titolo appropriato sulla casa, e ha accusato la banca di trattenere i fondi “in eccesso” da una precedente asta della proprietà. chase gli ha offerto 20mila dollari per andarsene ma lui non ha accettato l’accordo dichiarando tra 2019 e 2020 nuovamente bancarotta. E così un altro presunto inquilino della casa ed un residente: hanno ripetutamente dichiarato bancarotta. La pandemia di Covid ha infine impedito di perseguire gli sforzi di sfratto. Nel frattempo sul vialetto di casa sono presenti tre o quattro veicoli e Diamond Ridge ha speso 150mila dollari in spese legali e pagato 50mila dollari in tasse di proprietà da quando ha acquistato la casa.