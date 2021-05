Bimba di 6 anni sfiorata da uno squalo in riva al mare, la mamma ha ripreso tutto

Ha rischiato seriamente la vita una bimba di 6 anni, sfiorata da uno squalo mentre stava giocando tra le onde in riva al mare. La madre ha ripreso tutto

Una bimba che stava giocando nelle acque dell’oceano e la sua famiglia a riva hanno vissuto istanti di puro terrore, interamente ripresi in un video, in seguito ad un incontro ravvicinato tra la piccola e lo squalo. È accaduto nelle acque di Oahu, Honolulu, Hawaii, durante il fine settimana ed il filmato ripreso dalla spiaggia è in breve tempo divenuto virale. Nel video si può infatti notare il repentino cambio di espressione di una bambina di 6 anni che poco prima si stava divertendo spensierata finchè alle sue spalle non è spuntata la pinna di un grosso squalo che lei ha visto e che, terrorizzata, ha cercato come possibile di evitare. Il filmato è stato girato da Sheri Gouveia, la madre di Anela Rezentes, mentre si trovavano a Kalama Beach domenica scorsa, una spiaggia che frequentano regolarmente e dove non avevano mai vissuto prima un’esperienza simile.

LEGGI ANCHE =>> Attaccati da uno squalo tigre? La biologa marina Andriana Fragola spiega come fare



Il video mostra lo squalo a pochi centimetri dalla bambina

Ad Hawaii News Now la donna ha raccontato che stava girando un video della bambina che giocava fra le onde quando all’improvviso l’ha vista correre e laciarsi fuori dall’acqua. Solo in seguito, riguardando le immagini riprese, si è resa conto del fatto che uno squalo era arrivato a pochi centimetri da sua figlia, per poi allontanarsi senza fortunatamente attaccarla. La bambina infatti non è rimasta ferita, pur essendosi presa un bello spaventos. GHouveia si è detta felice del fatto che “gli angeli abbiano protetto e tenuto al sicuro mia figlia”.