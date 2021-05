Dal carcere cerca di assumere due sicari per far uccidere la ex: condannato all’ergastolo

Un uomo di 61 anni ha minacciato di uccidere la sua ex e, dopo essere finito in carcere, ha provato ad assumere dei sicari perchè la ammazzassero. Nelle ultime ore è stato condannato all’ergastolo

Trascorrerà la sua intera vita in carcere per aver assoldato due sicari dalla prigione nella quale già si trovava, perchè uccidessero la sua ex fidanzata. È stata emessa nelle scorse ore la sentenza nei confronti di un uomo di Spring, nella contea texana di Harris, epilogo di un processo durato una settimana e riguardante i fatti avvenuti nel 2019, quando cercò di assumere dei sicari per far ammazzare la sua ex. L’annuncio del carcere a vita per Robert Letourneau, 61 anni, è stato dato dal procuratore distrettuale della contea Kim Ogg. La condanna è stata decisa da una giuria e dal giudice distrettuale Abigail Anastasio, che l’ha ufficialmente annunciata.

La sua vittima ed ex fidanzata, Susan Lawlor, ha dichiarato ad ABC13 che ora potrà finalmente dormire la notte. “Sto lavorando per cercare di tornare ad aver fiducia in me stessa”, ha aggiunto durante un’intervista via Zoom. La donna è stata costretta a fuggire dal Texas dopo aver appreso che l’uomo stava progettando di ucciderla di nuovo e ha rivelato di aver trascorso gli ultimi due anni nel terrore di essere trovata e cercando costantemente di nascondersi. “Ti guardi sempre alle spalle, ti chiedi se quell’uomo che ti segue per strada sia il prossimo sicario assunto per ucciderti”, ha raccontato. LEtournea avrebbe rapito Lawlor nascondendosi sul sedile posteriore della sua auto, minacciando di ucciderla e costringendola a ritirare denaro dal suo conto corrente. “Mi rifiutavo di chiudere la portiera e urlavo più forte che potevo, mi ha detto di smetterla o mi avrebbe ucciso”.

Ha assunto i sicari in due diverse occasioni

La donna è stata però lasciata andare mentre Letourneau, già uscito di prigione con una cauzione di 2000 dollari per aver violato l’ordine protettivo che la donna aveva su di lui, è stato incarcerato per l’ennesima violazione. A quel punto ha tentato di assumere, dal carcere, i due sicari. “Un uomo è entrato nel mio ufficio di consulenza e ha annunciato di fronte a un altro terapista, e una stanza piena di clienti compresi bambini, che era appena stato rilasciato dalla prigione della contea di Harris, ed era stato mandato lì per uccidermi”, ha ricordato Lawlor. Quell’uomo ha poi collaborato con la polizia. Letourneau è stato infine accusato di istigazione di omicidio. Ma nonostante questo ha poi cercato di assumere di nuovo un sicario. Un agente sotto copertura ha finto di essere un sicario ha incontrato Letourneau due volte in prigione. L’ufficiale ha detto che Letourneau gli ha offerto 5.000 dollari di ricambi per auto per eseguire il colpo.