Dramma sul GRA: moto contro carro attrezzi, muoiono due giovani

Dramma sulle strade romane – sul GRA, per la precisione.

Nel primo pomeriggio di oggi – all’altezza del chilometro 27,300, tra l’uscita 11 Nomentana e l’uscita 12 Centrale del Latte del Grande Raccordo Anurale – un carro attrezzi ed una moto si sono schiantati, causando la morte di due ragazzi sul mezzo a due ruote.

Le vittime dell’incidente sono Giorgia Albano e Simone Piromalli, con quest’ultimo che era il testimone chiave del processo per l’omicidio di Luca Sacchi – come riporta ‘Leggo’.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiavano i due giovani si sarebbe schiantata contro il succitato carro attrezzi, a ridosso della corsia d’emergenza.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre Anas (per regolare il traffico, che ha subito evidenti disagi – con code di diversi km in diverse zone del GRA), il personale del 118 (che non ha potuto fare altro che constatare la morte dei due giovani) e la Polizia Stradale (per gli accertamenti della dinamica).