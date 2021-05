Enorme tir bloccato sul passaggio a livello sventrato da un treno in corsa: il video è virale

Un tir con un importante carico di acqua è stato investito da un treno dopo essere rimasto bloccato sui binari. Nessuno è rimasto ferito ma i danni sono importanti

Schianto spaventoso quello avvenuto sui binari della ferrovia a Richmond, nello stato americano del Texas, dove un enorme tir con un imponente carico di acqua in bottiglia è stato letteralmente sventrato da un treno merci in corsa. Il ’18 ruote’ è infatti rimasto bloccato su un passaggio a livello nel blocco 100 di North 2nd street a Calhoun proprio poco prima che il convoglio sopraggiungesse e il conducente del camion non è riuscito in alcun modo a spostarlo in tempo. Così il macchinista del treno in corsa non ha potuto fare altro che ridurre per quanto possibile la velocità prima che si verificasse l’impatto che ha letteralmente distrutto sia il tir che quasi tutto il carico. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito, secondo quanto dichiarato dagli agenti della polizia di Richmond, che hanno ricevuto la chiamata pochi minuti prima che si verificasse l’incidente.

Un automobilista ha ripreso tutto con la dashcam

L’intero incidente è stato preso ripreso da un automobilista e il video consente di comprendere appieno quanto l’impatto sia stato violento e cosa sarebbe potuto succedere qualora il conducente non fosse riuscito a lasciare in tempo il veicolo bloccato sui binari. Le autorità hanno dovuto chiudere l’intera area e la circolazione ferroviaria in quel tratto è stata sospesa per diverse ore allo scopo di consentire ai team intervenuti di ripulire il gran disordine di bottiglie e lamiere dei mezzi incidentati dalla strada e dai binari, e rimettere l’area in sicurezza. Il filmato è stato ripreso da un automobilista che si trovava poco distante dal punto dello schianto mentre nei minuti successivi sono intervenute diverse emittenti televisive con riprese aeree che mostrano l’entità dei danni.