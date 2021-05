14enne filma i coetanei nei bagni e nelle docce: condannato a un anno e mezzo di libertà vigilata

Non potrà uscire di casa dalle 21 alle 6, dovrà essere seguito da uno psicologo e svolgere 70 ore di servizio alla comunità un adolescente colpevole di aver realizzato filmini di coetanei nelle docce di una piscina

Un sedicenne è stato condannato ad un anno e mezzo di libertà vigilata per aver filmato ragazzi nudi nel bagno di un centro sportivo. Di nascosto l’adolescente avrebbe realizzato 58 video di ragazzi nudi nel bagno degli uomini presso il Senkang Sports Center di Singapore: quando ha commesso i reati, il 22 settembre e il 19 ottobre 2019, aveva solo 14 anni e lo scorso marzo si è dichiarato copevole di 10 accuse, con altre 48 accuse prese in considerazione per emettere la condanna. Il ragazzo, che non può essere nominato dal momento che il Children and Young Persons Act vieta la diffusione dell’identità delle persone di età inferiore ai 18 anni accusate o condannate, dovrà anche rimanere in casa ogni giorno dalle 21 alle 6 e svolgere 70 ore di servizio alla comunità; infine dovrà partecipare ad un trattamento cognitivo comportamentale specifico per il reato commesso.

L’adolescente è stato colto in flagrante dal padre di una delle vittime, che si trovava nell’area spogliatoio del bagno degli uomini presso la piscina pubblica per accompagnare suo figlio che aveva appena finito una lezione di nuoto. Dopo aver notato l’adolescente puntava un telefono cellulare verso suo figlio, lo ha affrontato e ha chiesto assistenza ai membri del personale, uno dei quali ha chiamato la polizia. Il ragazzino ha avuto paura e si è nascosto in uno dei gabinetti. Successivamente gli agenti di polizia sono arrivati ??e lo hanno trovato in possesso di due smartphone, un Apple iPhone 7+ e iPhone XS Max. I documenti del tribunale hanno confermato che il giovane ha filmato ragazzi che si cambiavano o uscivano dalle docce. L’accusa in precedenza non si è opposta alla libertà vigilata, data la sua giovane età e la mancanza di precedenti condanne. La libertà vigilata viene solitamente offerta ai condannati per la prima volta che abbiano un’età compresa tra 16 e 21 anni. Ciò non si traduce in una condanna penale registrata e consente ai giovani autori di reato di proseguire gli studi o il lavoro mentre scontano la pena.

Non potrà più usare smartphone dotati di fotocamera

Il giudice distrettuale Kessler Soh gli ha imposto il divieto di usare telefoni cellulari con funzione fotocamera a meno che uno psicologo non ritenga opportuno farlo.

Sarà inoltre sottoposto a controlli casuali su tutti i suoi dispositivi elettronici. I trasgressori adulti condannati per aver girato film o video osceni possono essere incarcerati fino a due anni o multati fino a S 40.000 dollari o ricevere entrambe le punizioni.