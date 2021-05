Lucia Ocone da Bulli e Pupe e Non è la Rai al sodalizio con la Gialappa’s: ricordate questi spezzoni culto?

Appassionata di recitazione sin da giovanissima, Lucia Ocone ha partecipato a diversi seminari – come ci insegna la sua pagina Wikipedia – prima dell’esordio televisivo all’inizio degli anni ’90.

A 18 anni è nel cast di ‘Bulli e pupe’, spin-off estivo di ‘Non è la Rai’, nel cui cast verrà poi inserita e dove svilupperà la sua verve comica, con personaggi come la parrucchiera Deborah Tacchia e la maga Lucia.

Ma non solo comicità: Lucia Ocone si mostra polivalente, ballando e (come vediamo di seguito) ballando.

D’altra parte è questo il format e le ragazze scelte da Gianni Boncompagni si mettono alla prova con lo spettacolo a 360°.

Gianni Boncompagni la porterà poi con sé in Rai facendola partecipare a ‘Macao’, varietà del 1997, prima di collaborare con la Gialappa’s Band in diversi programmi, nuovamente su Mediaset (nel 2002 è nel cast di Mai dire domenica, nel 2003/2004 in Mai dire Grande Fratello, nel 2005 in Mai dire lunedì).

E proprio del periodo “gialappiano” vi proponiamo di seguito un video ormai vintage.

Lucia Ocone presta il suo volto per l’imitazione di ‘The Club’, la community di All Music che rappresentò una sorta di social network ante litteram (e di cui ha scritto ‘Vice’ qualche tempo fa).

Per lei poi diverse altre partecipazioni a programmi tv e soprattutto a diverse edizioni di ‘Quelli che il calcio’, per cui si presta come imitatrice (dapprima con la conduzione di Simona Ventura, quindi con quella di Nicola Savino).

Da attrice ha recitato in decine di film italiani (l’ultimo, nel 2019, ‘Se mi vuoi bene’ di Fausto Brizzi, regista che la ha spesso voluta con sé), in diverse serie tv (la ricordiamo ne ‘I liceali 3’ e in ‘Il commissario Manara’) e anche a teatro (dove però non recita dal 2003).