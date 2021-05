Positivo al Covid viola la quarantena e passeggia: colto in flagrante dai carabinieri e denunciato

Un uomo è stato denunciato per inosservanza delle misure restrittive anti Covid dopo che, nonostante il contagio, è uscito dalla sua abitazione circolando tranquillamente in pubblico

Sarebbe dovuto rimanere in casa in quarantena fino alla completa negatività al Covid ma invece ha deciso di uscire dalla sua abitazione e circolare in pubblico come niente fosse, mettendo a rischio la salute di decine di altre persone. Il caso arriva da Cassaro, comune della provincia di Siracusa, e riguarda un uomo denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della locale stazione per inosservanza di un ordine volto ad impedire la diffusione della malattia infettiva provocata dal Coronavirus. La denuncia all’Autorità Giudiziaria di Siracusa è scattata dopo che la persona in questione è stata colta in flagrante mentre passeggiava per le strade, il tutto in seguito ad un controllo nel corso del quale è stata accertata la sua positività. Incrociando i dati del database è infatti emerso che l’uomo era stato sottoposto a isolamento fiduciario con espresso provvedimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, a isolamento, in quanto riscontrato positivo al Covid.

I carabinieri sapevano che era stato contagiato

Il rispetto della normativa anti-Covid rientra tra gli attuali compiti dei militari che quotidianamente effettuano servizi di pattuglia sulle strade e nei luoghi pubblici ma anche nei negozi e presso le attività commerciali. Il soggetto è stato infatti notato nel corso di un consueto servizio d’istituto e, valutando e i provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie venissero rispettati, si sono resi conto che nel suo caso non era così. Con tutte le necessarie cautele, essendo già consapevoli del fatto che fosse stato contagiato, lo hanno fermato per poi intimargli, dopo averlo denunciato, di fare rientro immediato a casa per proseguire il periodo di quarantena.