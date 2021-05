La protesta di un indiano in diretta tv per la quarantena forzata a madre e padre: “Italia razzista” – VIDEO

Nel corso della trasmissione ‘Dritto e Rovescio’, un indiano ha protestato contro la quarantena imposta a sua madre e a suo padre in un hotel.

In un’intervista in diretta tv durante la trasmissione ‘Dritto e Rovescio’, un immigrato indiano ha protestato contro la quarantena forzata di sua madre e suo padre. I genitori sono alloggiati all’Hotel Sheraton di Roma, un Covid Hotel per chi torna dall’India.

Questa la protesta dell’indiano: “Io voglio sapere perché li hanno messi lì, possono stare a casa mia, c’ho anche casa mia, possono fare quarantena a casa”.

Non sono mancate le reazioni in studio da parte di alcuni ospiti. Cruciani e l’ex ministra della Salute Lorenzin hanno sottolineato come la struttura sia un hotel di lusso.

La protesta di un indiano per la quarantena all’Hotel Sheraton di sua moglie e suo padre: “Io voglio sapere perché li hanno messi lì, possono stare a casa mia”

“Non mi sembra un sottoscala, non mi sembra possa essere tacciato di razzismo”. Queste le parole di Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.

Il conduttore Del Debbio ha chiuso il collegamento con una punta di sconcerto di fronte alle proteste dell’indiano: “Mamma mia…”. Unico fuori dal coro è stato Klaus Davi: “Vabbè ma ha ragione, se ha una casa grande la quarantena si può fare anche a casa”.

Questo il video della protesta dell’indiano: