Spaventoso incendio in una residenza per anziani: edificio divorato dalle fiamme, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un maxi rogo divampato in una nota residenza per anziani canadese. Le immagini mostrano la struttura distrutta dalle fiamme

Le fiamme sono divampate all’improvviso ed in breve tempo l’intero edificio è stato inghiottito dal fuoco. È accaduto in una residenza per anziani a St. Albert, località nei pressi di Edmonton, nello stato canadese dell’Alberta e, purtroppo, il rogo ha coinvolto anche alcune persone. Secondo un primo bilancio sarebbero almeno tre i feriti, portati in ospedale per piccole ustioni o per danni provocati dall’inalazione prolungata del fumo, come confermato dall’Alberta Health Service su Twitter. Secondo i soccorritori due dei tre feriti, seppur stabili, verserebbero in gravi condizioni. L’edificio colpito è una struttura di assistenza per anziani chiamata Citadel Mews West, che si trova su Erin Ridge Road, vicino allo Sturgeon Community Hospital. Diversi euipaggi dei vigili del fuoco hanno raggiunto il quartiere dopo la segnalazione arrivata nella serata di giovedì: Scott Wilde, capo dei vigili del fuoco di St.Albert ha riferito che il proprietario dell’edificio ha confermato che tutti gli occupanti sono stati fatti uscire ma i vigili del fuoco hanno comunque effettuato un’accurata perlustrazione interna non appena le fiamme sono state circoscritte.

La sindaca: “È un giorno triste, ho il cuore spezzato”

Nell’edificio sono presenti circa 100 suite: la maggior parte degli anziani è riuscita ad uscire autonomamente mentre alcuni hanno avuto bisogno di aiuto per allontanarsi dalla struttura in fiamme. Sono stati quasi tutti trasportati al St.Albert Inn in attesa di capire cosa fare nei prossimi giorni. “Non sappiamo con certezza come sia iniziato l’incendio ma è divampato al piano inferiore, in una delle suite, poi le fiamme hanno interessato anche l’esterno dell’edificio risalendo sui muri fino al tetto”, ha confermato Wilde. Un portavoce di Edmonton fire Rescure Services ha dichiarato a Global News che sono stati inviati sulla scena sei equipaggi dei vigili del fuoco, oltre ad altri mezzi dei vigili del fuoco di Morinville e Spruce Grove oltre che della contea di Strathcona, intervenuti in aiuto dei pompieri delle tre stazioni di St.Albert già sul posto poco prima delle 20. Intorno a mezzanotte la città ha emesso un comunicato stampa spiegando che “il vento forte è una sfida per i vigili del fuoco ma finora non ha colpito i vicini edifici. Non abbiamo ancora una stima dei danni. Alcune attività commerciali sono state colpite dal rogo”. Il sindaco Cathy Heron, giounta sul posto, ha parlato di “un giorno triste” aggiungendo di avere “il cuore spezzato” ma spiegando che “la risposta della macchina dei soccorsi è stata immediata e ben coordinata. I nostri pensieri vanno a tutti i residenti, al personale e ai soccorritori”.