Covid, 15enne muore due giorni dopo la diagnosi di positività: i genitori chiedono la verità

I genitori di Dykota Morgan, 15 anni, non riescono a credere di dover parlare della figlia al passato e continuano a pensare che sia ancora con loro. La ragazzina, che non aveva alcuna condizione medica di base, è morta 48 ore dopo che le è stato diagnosticato il Covid. I risultati del test sono arrivati domenica scorsa e nel giro di due giorni la situazione è precipitata, fino al decesso. “Mi ha chiesto perchè le è successo – ha raccontato la madre Krystal Morgan. che cosa ha fatto per meritarselo. Le ho detto: non ha i fatto niente per meritarti questo, non so perchè ti sia successo ma non hai fatto nulla per meritarlo”.

Il drammatico racconto della madre

Lunedì sera, Krystal ha detto che era chiaro che sua figlia aveva bisogno di un medico. In un ospedale locale, i medici hanno detto alla famiglia che il corpo, precedentemente sano di Dykota, ha iniziato a cedere rapidamente. “Verso mezzanotte, hanno deciso di trasferirla in elicottero al Lurie Children’s Hospital perché non erano attrezzati per gestire il livello di cure di cui aveva bisogno”, ha ricordato Krystal. Ma l’adolescente non è mai arrivata in ospedale.

“Ci hanno detto di entrare e salutarci solo fino a quando non sarebbe arrivata all’ospedale di Lurie, e dirle che la amavamo”, ha detto. “Ho pensato che fosse solo un arrivederci fino a quando non sono andata in ospedale. Non pensavo che fosse un addio.” “Se sei stanca, bambina, vai a casa. Se sei stanca, vai”, ricorda di averle detto suo padre Rashad Bingham. “Subito dopo, era tutto finito.” I genitori di Dykota, la sua famiglia e la sua amata squadra di basket non saranno più gli stessi senza di lei. “Tutti provano gioia per tornare a un certo tipo di normalità, ma questa settimana ricorderò il resto della mia vita, e non voglio che questo accada a nessuno”, ha detto Suzanne Wagner, allenatrice di basket. I suoi genitori hanno detto che la famiglia ha preso tutte le precauzioni possibili per evitare il COVID-19 e stanno incoraggiando altri genitori a vaccinare i propri figli il prima possibile.