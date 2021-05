Il Covid si porta via anche l’ex barista Dino Casaccia: lascia la moglie e due figli

Teramo piange la scomparsa di Dino Casaccia, ex gestore del bar San Giorgio di Teramo. Ricoverato in terapia intensiva da giorni per Covid, non ce l’ha fatta

In tanti conoscevano Dino Casaccia. Per anni era stato titolare di un bar di Teramo, per poi andare in pensione. Ma purtroppo l’85enne è stato contagiato dal Covid e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. L’anziano è stato portato nei giorni scorsi in ospedale ed i medici hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva del Mazzini. Ma Dino non è più uscito da quella stanza: nelle ultime ore infatti è ulteriormente peggiorato finchè il suo cuore ha smesso di battere. L’85enne aveva lavorato nel bar ‘San Giorgio’ di via Costantini ed in tantissimi lo ricordano dietro al bancone del locale. Oltre alla moglie Carmina, lascia i figli Massimo e Roberta, che lo hanno salutato per l’ultima volta durante i funerali che si sono tenuti nella mattinata di sabato 8 maggio nella cattedrale di Teramo.

La situazione contagi e vaccini in provincia di Teramo

L’ex barista è l’ultima vittima di una provincia che continua a fare i conti con il diffondersi del Coronavirus: anche se in un mese i casi positivi sono calati di un centinaio di unità, passando a 175, come confermato dal primo cittadino Gianguido D’Alberto. “Il numero dei positivi con età cha va dai 10 ai 19 anni – ha però dichiarato – ha superato quello dei rientranti nella fascia 70-79 anni”. Sottolineando invece, per quanto riguarda la campagna vaccinale, che sono 20mila le persone che hanno ricevuto almeno una dose. Per chiedere infine che venga al più presto, dato l’incremento dei contagi tra i giovani in quasi tutti i paesi della provincia da quando le scuole sono state riaperte, predisposta un vaccinazione di massa per gli under 18.