Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si avvicina sempre più a PD e Lega. Cala il M5S

Ormai la distanza tra Lega, PD e Fratelli d’Italia è davvero molto ridotta.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Matteo Salvini era l’autentica superstar della politica italiana e dalle spiagge del Papeete infliggeva la spallata decisiva al governo gialloverde, forte del 35% nei sondaggi.

Oggi, quasi due anni dopo quell’estate di fuoco, la Lega scende sotto il 22%, perdendo quasi mezzo punto dalla rilevazione di due settimane fa. Il Carroccio viene infatti dato al 21,8%, confermando quel trend negativo che ormai caratterizza da mesi il partito di Salvini.

Una discesa che ha ulteriormente ridotto il vantaggio sui contendenti, in primis il Partito Democratico. Rivitalizzato dalla “cura” Letta, il PD guadagna uno 0,6% rispetto a 14 giorni fa e si porta al 19,4%. Ma la Lega non deve guardarsi solo dai “Dem”.

Un’altra forza politica in netta crescita è Fratelli d’Italia, che negli ultimi mesi ha aumentato moltissimo il suo consenso elettorale. Forte della leadership di Giorgia Meloni, il partito erede di Alleanza Nazionale viene dato al 18,4%, con un guadagno di mezzo punto rispetto al sondaggio precedente. FdI “vede” ormai la Lega e rischia di scavalcare gli alleati di coalizione nel prossimo futuro.

M5S scende al 16,4%, Forza Italia ferma al 7,6%

Il Movimento 5 Stelle non ne approfitta. I pentastellati, in difficoltà anche per le crisi interne, perdono mezzo punto: se si votasse oggi, il M5S conquisterebbe il 16,4% dei voti.

Forza Italia resta ferma al 7,6%, esattamente come 14 giorni fa, e si registrano pochissime variazioni anche tra i partiti minori come Azione (3,2%), Italia Viva (2,4%), Sinistra Italiana (2,4%) e Verdi (1,7%).

In caso di ritorno al voto, la coalizione di centrodestra conquisterebbe il 47,8% delle preferenze. PD, M5S e le forze di sinistra (Sinistra Italiana e Art.1) si fermerebbero al 39,6%, ma con l’ausilio di Verdi, +Europa, Azione e Italia Viva la coalizione raggiungerebbe il 48,3%.