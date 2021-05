Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 9 maggio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 9 maggio 2021.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”, in prima serata su Raitre. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata.

Per la parte dedicata alla politica, Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ospiterà il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli. Roberto Burioni terrà una nuova lezione, dedicata all’ermegenza COVID-19. Per lo spazio dedicato all’attualità, saranno presenti in studio il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini e Sigfrido Ranucci.

Si passerà. poi, ad una esclusiva mondiale con un’intervista a Woody Allen che dallo scorso maggio è nei cinema italiani con la pellicola, da lui scritta e diretta, “Rifkin’s Festival”.

E ancora, Mara Venier promuoverà il libro, da lei scritto, “Mamma, ti ricordi di me?”, in cui ripercorre il suo rapporto con la madre Elsa. Michele Serra presenterà il suo nuovo libro per ragazzi, in uscita il 13 maggio, “Osso. Anche i cani sognano”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Lillo, Geppi Cucciari, Lello Arena e Orietta Berti.

Maria Rita Gagliardi