Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 9 maggio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 9 maggio 2021.

Nuovo appuntamento con “Domenica In”, a partire dalle 14:00 su Raiuno. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata di oggi.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno ospiti il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, insieme all’immunologo del Policlinico Umberto I di Roma professor Francesco Le Foche, la giornalista Rai Giovanna Botteri ed il Ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini. E ancora, in collegamento dall’India, Kabir Bedi, attore divenuto popolare nel nostro Paese per avere interpretato Sandokan. I genitori di Marco Vannini, Marina e Valerio, commenteranno la sentenza ai Ciontoli.

Si passerà, poi, alla parte dedicata allo spettacolo con una lunga intervista, tra carriera e vita privata, a Vanessa Incontrada, protagonista del film “Ostaggi”, diretto da Eleonora Ivone. Selvaggia Lucarelli parlerà del suo podcast “Proprio a me”, composto da sei episodi, nel quale ha parlato di un suo amore “tossico” durato quattro anni. Per lo spazio musicale, Arisa presenterà il suo nuovo singolo “Ortica”.

La puntata si concluderà con un collegamento con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che, nella puntata di questa sera di “Che tempo che fa”, ospiteranno proprio Mara Venier che presenterà il suo libro “Mamma ti ricordi di me”.

Maria Rita Gagliardi