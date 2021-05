Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la trentacinquesima giornata

Trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La trentacinquesima giornata di campionato si è aperta sabato alle 15 con due match in contemporanea. Il Napoli si è imposto in casa dello Spezia con un perentorio 1-4. Per i partenopei a segno Osimhen con una doppietta, Zielinski e Lozano; rete della bandiera dello Spezia firmata da Piccoli. Udinese e Bologna, invece, hanno pareggiato per 1-1. Vantaggio iniziale dei friulani con De Paul e pari degli emiliani con Orsolini su rigore.

Alle 18 l’Inter campione d’Italia ha superato con un netto 5-1 la Sampdoria. Per gli uomini di Conte a segno Sanchez con una doppietta, Gagliardini, Pinamonti e Lautaro Martinez; per la Sampdoria in gol Keita. Alle 20.45 la Fiorentina ha superato per 2-0 la Lazio, grazie a due gol di Vlahovic.

Trentacinquesima giornata, il Milan vince 0-3 a Torino contro la Juventus. Bene Atalanta e Napoli

Alle 12.30 di domenica il Sassuolo ha battuto il Genoa a Marassi per 1-2, grazie alle reti di Raspadori e Berardi; di Zappacosta il gol della bandiera dei liguri. Alle 15 l’Atalanta si è imposta per 2-5 a Parma, grazie alla doppietta di Muriel e alle reti di Malinovskyi, Pessina e Miranchuk; il Parma, invece, è andato a segno con Brunetta e Sohm. Il Cagliari si è imposto per 1-3 a Benevento, conquistando tre punti importantissimi per la lotta salvezza. I sardi sono andati in gol con Lykogiannis, Pavoletti e Joao Pedro, mentre il Benevento aveva raggiunto il momentaneo pareggio con Lapadula. Verona (gol di Dimarco) e Torino (a segno con Vojvoda) hanno pareggiato per 1-1.

La Roma ha battuto con un netto 5-0 il Crotone alle ore 18. Per i giallorossi doppiette di Mayoral e Pellegrini e rete di Mkhitaryan. Infine, alle 20.45 clamoroso successo esterno del Milan sul campo della Juventus per 0-3. Gli uomini di Pioli hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di B.Diaz, Rebic e Tomori.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 35a GIORNATA: Spezia-Napoli 1-4; Udinese-Bologna 1-1; Inter-Sampdoria 5-1; Fiorentina-Lazio 2-0; Genoa-Sassuolo 1-2; Verona-Torino 1-1; Parma-Atalanta 2-5; Benevento-Cagliari 1-3; Roma-Crotone 5-0; Juventus-Milan 0-3.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 85 Inter (campione d’Italia); 72 Atalanta e Milan; 70 Napoli; 69 Juventus; 64 Lazio*; 58 Roma; 56 Sassuolo; 45 Sampdoria; 43 Verona; 40 Udinese e Bologna; 38 Fiorentina; 36 Genoa; 35 Torino* e Cagliari; 34 Spezia; 31 Benevento; 20 Parma; 18 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 27 Cristiano Ronaldo (Juventus); 21 Lukaku (Inter), Muriel (Atalanta) e Vlahovic (Fiorentina); 19 Immobile (Lazio) e Simy (Crotone); 17 Insigne (Napoli); 16 Lautaro Martinez (Inter), Joao Pedro (Cagliari) e Berardi (Sassuolo).; 15 Ibrahimovic (Milan).